Tập huấn chuyên gia an toàn số học đường, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Chương trình tập huấn Chuyên gia An toàn số học đường.

Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trong tỉnh, do Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ và Câu lạc bộ Niềm tin số Lâm Đồng triển khai, nhằm nâng cao kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng đối với học sinh.

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh Internet và mạng xã hội ngày càng gắn bó với đời sống, học tập của học sinh, sinh viên, những nguy cơ như lừa đảo, bắt nạt trực tuyến, xâm phạm quyền riêng tư, dụ dỗ và thao túng tâm lý cũng gia tăng. Đáng chú ý, các thủ đoạn sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói và danh tính đang đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc.

Trước thực tế này, chương trình hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn số, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên nòng cốt có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động bảo vệ học sinh tại cơ sở.

Nội dung tập huấn gồm 5 chuyên đề, tập trung vào triển khai Chiến dịch “Không một mình” tại Lâm Đồng; bảo vệ trẻ em trên không gian mạng gắn với phong trào “5 phút cùng em”; nhận diện, phòng ngừa nguy cơ và hỗ trợ trẻ em khi gặp sự cố trực tuyến; tổ chức cuộc thi tìm kiếm Đại sứ An toàn số học đường; phương pháp tuyên truyền, tập huấn lại và tổ chức hoạt động tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là chú trọng kỹ năng thực hành, xử lý tình huống và phương pháp tiếp cận phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Cán bộ, giáo viên được hướng dẫn nhận biết dấu hiệu học sinh bị đe dọa, bắt nạt, dụ dỗ trên mạng; cách lắng nghe, tiếp nhận thông tin, hỗ trợ ban đầu và phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc.

Bên cạnh đó, chương trình nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư, giữ bí mật thông tin cá nhân và tránh gây thêm tổn thương cho trẻ trong quá trình tiếp nhận, xử lý vụ việc.

Các điểm cầu tham gia trực tuyến.

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho rằng, hiệu quả của chương trình không chỉ được đánh giá qua số lượng người tham dự hay kiến thức được truyền đạt, mà quan trọng hơn là những chuyển biến cụ thể sau tập huấn.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, điều cần hướng đến là ngày càng có nhiều học sinh được trang bị kỹ năng an toàn số, nhiều thầy cô và cán bộ cơ sở đủ năng lực nhận diện, hỗ trợ khi xảy ra sự cố, qua đó giúp trẻ em, thanh thiếu niên biết cách tìm kiếm sự trợ giúp và không cảm thấy đơn độc khi gặp nguy hiểm trên không gian mạng.