Tập huấn chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Trực tiếp giảng dạy tại lớp tập huấn là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Son, Trường Kinh tế, Đại học Cần Thơ và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Sỹ Nam, Bộ môn Khoa học Môi trường, khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ.

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ông dân tham gia lớp tập huấn về chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Tại lớp tập huấn, học viên được hướng dẫn ứng dụng bản đồ và công nghệ số trong quản lý vùng sản xuất lúa thông qua các công cụ Google Maps, Google Earth; thực hành định vị vùng sản xuất, quản lý mô hình và giám sát đồng ruộng. Qua đó, nông dân từng bước tiếp cận phương thức quản lý sản xuất hiện đại, nâng cao hiệu quả theo dõi và tổ chức sản xuất tại địa phương.

Bên cạnh đó, các giảng viên giới thiệu những giải pháp sản xuất lúa giảm phát thải, trọng tâm là áp dụng quy trình “1 phải, 5 giảm”, giảm lượng giống gieo sạ, phân bón hoá học và thuốc bảo vệ thực vật. Học viên còn được hướng dẫn quản lý, xử lý rơm rạ sau thu hoạch bằng chế phẩm sinh học thay cho phương pháp đốt, góp phần hạn chế phát thải khí mê-tan (CH₄), cải thiện độ phì nhiêu của đất và hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững.

Học viên trao đổi, tương tác trực tiếp với giảng viên về các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong sản xuất lúa.

Nội dung tập huấn cũng tập trung vào ứng dụng nhật ký điện tử để ghi chép quá trình sản xuất, quản lý vật tư đầu vào, xây dựng hồ sơ vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR. Đồng thời, học viên được hướng dẫn tổ chức sản xuất theo hướng kinh tế tập thể, nâng cao năng lực quản lý hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản và trang bị kỹ năng đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Sỹ Nam, Đại học Cần Thơ, trình bày các nội dung tại lớp tập huấn.

Thông qua lớp tập huấn, ban tổ chức hướng đến nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho nông dân, góp phần đổi mới phương thức quản lý sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị hạt gạo, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ. Qua đó, từng bước thúc đẩy phát triển ngành hàng lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp trên địa bàn xã U Minh./.