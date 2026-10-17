Tập huấn chuyển đổi số cho 70 học viên tại xã Hà Quảng

Các học viên dự lớp tập huấn.

Các học viên được truyền đạt các nội dung: Vai trò, tầm quan trọng của công nghệ số trong giai đoạn hiện nay; hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên nền tảng di động phục vụ tổ chức và công dân; sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cách nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; thanh toán không dùng tiền mặt; đăng ký và học trực tuyến trên cổng bình dân học vụ số Cao Bằng; cài đặt và sử dụng Công dân số Cao Bằng; kỹ năng tuyên truyền người dân dành của tổ công nghệ số cộng đồng.

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng nâng cao năng lực số, chuẩn hóa kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ tại cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt giúp đưa công nghệ số đi sâu vào đời sống, hỗ trợ người dân địa phương tiếp cận nhanh chóng với các tiện ích số, xây dựng chính quyền số trên địa bàn.