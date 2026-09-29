Tập huấn chuyển đổi số cho 52 tổ công nghệ số tại Hòa Khánh

UBND phường Hòa Khánh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số. Ảnh: L.P

Báo cáo viên Sở Khoa học và Công nghệ truyền đạt, hướng dẫn kỹ năng khai thác hiệu quả ứng dụng VNeID, Cổng dịch vụ công trực tuyến, nền tảng Danang Smart City, chữ ký số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn hướng dẫn triển khai sâu rộng phong trào "Bình dân học vụ số" tại từng khu dân cư, trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, nhận diện và chủ động phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.

Đồng thời, hướng dẫn tiếp cận và thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công việc, hỗ trợ nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Dương Thị Thanh Thủy, chuyển đổi số ở cơ sở muốn thành công thì không thể dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải "cầm tay chỉ việc", trực tiếp hướng dẫn bà con - đặc biệt là người cao tuổi và những người còn hạn chế về công nghệ - biết cách thao tác và sử dụng thành thạo.

Trong đó, 52 tổ công nghệ số cộng đồng giữ vai trò nòng cốt, là cánh tay nối dài gần dân và sát địa bàn nhất trong tiến trình thực hiện chuyển đổi số.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, giúp mỗi thành viên thực sự là một "hạt nhân số" tại khu dân cư, đủ năng lực hướng dẫn người dân và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời, các thành viên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ trưởng tổ dân phố triển khai hiệu quả "Chiến dịch 60 ngày làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ dân phố", bảo đảm tiêu chí dữ liệu luôn "đúng, đủ, sạch, sống".