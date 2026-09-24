Chiều 24-9, tại phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn “Chuyển đổi số báo chí nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới năm APEC Việt Nam 2027”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, thu hút đông đảo lực lượng biên tập viên, phóng viên từ các cơ quan báo chí và đại diện các cơ quan quản lý báo chí trong cả nước tham dự.

Thạc sĩ Hoàng Thị Bích Hạnh chia sẻ những bài học thực tiễn từ các mô hình dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Tại hội nghị, Thạc sĩ Hoàng Thị Bích Hạnh - Thường trực Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia đã chia sẻ những bài học thực tiễn đắt giá từ hai mô hình dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số trong ba năm liên tiếp (2023-2025) là Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Báo Lao Động. Nhìn nhận về bài học mang tính nguyên tắc, Thạc sĩ Hoàng Thị Bích Hạnh nhấn mạnh, chuyển đổi số không bắt đầu từ việc mua sắm hạ tầng hay công nghệ đắt đỏ, mà then chốt phải xuất phát từ việc chuẩn hóa quy trình vận hành. Nếu đưa công nghệ vào một quy trình đang bị lỗi, hệ thống sẽ chỉ làm gia tăng các sai sót với tốc độ nhanh hơn.

Phân tích sâu về mối quan hệ giữa trí tuệ nhân tạo và người làm báo, hội nghị thống nhất nhận định AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ theo dõi xu hướng, phân tích dữ liệu, kiểm tra chính tả, xử lý hình ảnh và dịch thuật. AI không thể thay thế bản lĩnh, trách nhiệm cũng như khả năng định hướng đề tài của nhà báo. Sự tự động hóa các thao tác lặp lại chính là giải pháp giải phóng sức lao động, trả lại thời gian để phóng viên dấn thân xuống cơ sở, kiểm chứng thực địa và sáng tạo các tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Để vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn số, yếu tố quyết định vẫn là xây dựng đội ngũ người làm báo đa năng. Trong thời kỳ hậu số hóa, 100% phóng viên, biên tập viên bắt buộc phải làm chủ các công cụ số và hệ thống quản trị tòa soạn như một tiêu chuẩn nghề nghiệp, đồng thời việc đào tạo kỹ năng số phải được duy trì thường xuyên.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, hội nghị đã dành thời lượng hướng dẫn các cơ quan báo chí áp dụng Bộ 43 chỉ số tiêu chí và sử dụng phần mềm để đo lường, đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí năm 2026. Cục Báo chí yêu cầu các đơn vị kê khai dữ liệu thực tế, cung cấp minh chứng trực tiếp từ hệ thống đang vận hành bên cạnh hồ sơ giấy. Việc đánh giá công khai, chi tiết sẽ giúp các tòa soạn nhìn nhận đúng thực trạng, học hỏi các mô hình điểm để chủ động điều chỉnh chiến lược chuyển đổi số thực chất, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Qua đó giúp từng đơn vị đánh giá chính xác năng lực công nghệ của mình, từ đó nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực số mạnh mẽ nhất trước khi bước vào Năm APEC 2027.