Tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo giới thiệu tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; hướng dẫn thực hiện nội dung chương trình; các cơ chế và giải pháp thực hiện chương trình. Đồng thời hướng dẫn triển khai các nội dung liên quan đến thanh niên và đồng bào DTTS tại cơ sở.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo giới thiệu các nội dung tại hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm rõ chủ trương, chính sách và các nội dung trọng tâm của chương trình. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia thực hiện. Đồng thời phát huy vai trò xung kích của tổ chức đoàn trong việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Các đại biểu tham quan tại cơ sở chế biến mắc ca Công ty Cổ phần Macaday (xã Hữu Lũng)

Các đại biểu tham quan tại cơ sở chế biến mắc ca Công ty Cổ phần Macaday (xã Hữu Lũng)

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã đi tham quan thực tế mô hình sản xuất, kinh doanh tại cơ sở chế biến mắc ca thuộc Công ty Cổ phần Macaday (xã Hữu Lũng).