Dự tại điểm cầu Cao Bằng có lãnh đạo Thuế tỉnh, đại diện các phòng chuyên môn, các Thuế cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 63/2026/QH16, tập trung vào phạm vi, đối tượng áp dụng; điều kiện, nguyên tắc và quy trình xử lý nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp.

Theo đó, Nghị quyết quy định chính sách xử lý nợ đối với người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tính đến hết ngày 23/10/2026. Việc xóa nợ được thực hiện đối với các khoản nợ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định và chưa nộp vào ngân sách nhà nước tại thời điểm cơ quan quản lý thuế thực hiện xóa nợ.

Đối với tiền chậm nộp, người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền thuế nợ gốc, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) và có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế hợp lệ theo quy định. Nghị quyết đồng thời quy định các trường hợp không thuộc diện được xóa tiền chậm nộp nhằm bảo đảm thực hiện chính sách đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật.

Thông qua tập huấn, ngành Thuế hướng dẫn cán bộ, công chức nắm vững các quy định mới, thống nhất trong quá trình rà soát, xác định đối tượng và tổ chức thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần đưa chính sách vào thực tiễn hiệu quả.

Nghị quyết số 63/2026/QH16 có hiệu lực thi hành từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028.