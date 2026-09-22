Tập huấn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp

Sáng 22-9, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2026 cho đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp được phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn những nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong đó, tập trung vào tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và quy trình thực hiện; tình hình tai nạn lao động; phân loại, khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, yếu tố có hại tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động và thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh nghề nghiệp; tổ chức khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và điều trị cho người lao động.

Các đại biểu cũng được thông tin về những hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Báo cáo viên truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Đại diện các doanh nghiệp cũng trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách. Các ý kiến được ngành chức năng giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ, qua đó giúp doanh nghiệp nắm rõ quy định, thực hiện đúng chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo đảm quyền lợi của người lao động.