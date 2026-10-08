Tập huấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại xã Diên Điền và Diên Khánh

Ngày 8-10, tại xã Diên Khánh, Chi cục Dân số tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, thích ứng với già hóa dân số” cho gần 200 người cao tuổi, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số ở xã Diên Điền và Diên Khánh.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; đồng thời được chia sẻ những giải pháp chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số.

Nội dung tập huấn tập trung vào những bệnh thường gặp ở người cao tuổi, như: Tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh xương khớp, tim mạch; chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và vận động phù hợp.

Hội nghị cũng dành thời gian để trao đổi về việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình và cộng đồng; tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc, giữ gìn sức khỏe ở người cao tuổi; xây dựng môi trường sống thân thiện, trong đó người cao tuổi được tôn trọng, yêu thương và chăm sóc.

Thông qua tập huấn, người cao tuổi và đội ngũ làm công tác dân số tại cơ sở được bổ sung kiến thức, kỹ năng, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngay tại cộng đồng. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10 và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026.