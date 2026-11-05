Tập huấn cập nhật dữ liệu người có công cho công chức cấp xã

Sáng 5/11, Sở Nội vụ Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu trên phần mềm Cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ quản lý. Tham gia tập huấn có gần 100 đại biểu là công chức phụ trách lĩnh vực người có công của 69 xã, phường trong toàn tỉnh.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn quy trình rà soát, đối chiếu, cập nhật và chuẩn hóa thông tin đối với các nhóm dữ liệu gồm: người có công đang hưởng chính sách ưu đãi; liệt sĩ; mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ.

Đồng thời, các đại biểu được hướng dẫn cách phát hiện, xử lý thông tin thiếu, sai lệch hoặc trùng lặp; thực hiện các bước kiểm tra, trình phê duyệt và ký số dữ liệu theo thẩm quyền.

Ông Đặng Công Nam - Phó Trưởng phòng Người có công, Sở Nội vụ Hà Tĩnh hướng dẫn quy trình rà soát, đối chiếu, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trên phần mềm.

Lớp tập huấn giúp đội ngũ công chức phụ trách lĩnh vực người có công tại các xã, phường nắm vững quy trình, nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm, chủ động xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh Đặng Văn Dũng phát biểu tại lớp tập huấn.

Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, việc rà soát, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu người có công phải hoàn thành trước ngày 15/11/2026. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Sở Nội vụ Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, đối chiếu thông tin với hồ sơ gốc, cập nhật đầy đủ, chính xác và thực hiện phê duyệt dữ liệu theo quy định.

Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu người có công, phục vụ công tác quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân.

Công chức phụ trách lĩnh vực người có công các xã, phường trong toàn tỉnh tiến hành cập nhật dữ liệu người có công trên phần mềm Cơ sở dữ liệu người có công với cách mạng do Bộ Nội vụ quản lý.