Ngày 10.11 tại Tây Ninh, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức tập huấn cấp cứu y tế khẩn cấp trong ứng phó sự cố hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân.

Tham dự có Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó tư lệnh Quân khu 7; Đại tá, PGS.TS Lê Văn Đông - Phó cục trưởng Cục Quân y; lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Tây Ninh cùng hơn 100 cán bộ, quân y, nhân viên y tế và cán bộ chuyên môn phụ trách an toàn bức xạ.

Đại biểu tham dự khai mạc chương trình tập huấn

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, Đại tá, PGS.TS Lê Văn Đông nhấn mạnh, sự cố hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe con người và môi trường. Vì vậy, việc chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, kiến thức và kỹ năng ứng phó ngay từ thời bình có ý nghĩa quan trọng.

Đại tá, PGS.TS Lê Văn Đông phát biểu khai mạc chương trình tập huấn

Bên cạnh đó, các học viên còn thực hành sử dụng thiết bị đo bức xạ, kiểm xạ hạt nhân, đánh giá liều chiếu xạ; phân loại, khử nhiễm, xử trí ban đầu, cấp cứu và vận chuyển nạn nhân trong môi trường nhiễm xạ.

Tập huấn cấp cứu y tế khẩn cấp ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân

Thông qua tập huấn, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng, đáp ứng yêu cầu ứng phó sự cố hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.