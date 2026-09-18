Tập huấn cán bộ quản lý cấp tiểu học năm học 2026 - 2027

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi tập huấn

Tại đây, học viên được truyền đạt các nội dung về thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và các nội dung liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó và tăng cường chuyển đổi số.

Cùng đó, các học viên được nghe phổ biến định hướng “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”, triển khai dạy học tiếng Trung; giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) gắn với khung năng lực số, năng lực trí tuệ nhân tạo; quản trị nhà trường trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Hội nghị cũng giới thiệu chương trình chuyển đổi số, đánh giá năng lực học sinh (VNESchool) và ứng dụng công nghệ AI trong dạy, học tiếng Anh (VNES English).

Cán bộ các phòng chuyên môn sở Giáo dục và Đào tạo cùng các học viên tham dự hội nghị tập huấn

Trong chương trình, các học viên, đại diện các phòng chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi, thảo luận một số nội dung, tập trung vào: ứng dụng AI trong dạy học; nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó trong kỷ nguyên số; tăng cường tiếng Việt và tổ chức Tuần làm quen cho học sinh lớp 1 ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bước đầu xây dựng môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh trong nhà trường.

Các học viên tham dự hội nghị tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý cấp tiểu học cập nhật, nắm vững các nhiệm vụ, yêu cầu mới của giáo dục tiểu học; chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó thống nhất cách triển khai nhiệm vụ năm học 2026 -2027 phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhà trường.