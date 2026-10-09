Ngày 9-10, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn các quy định mới liên quan đến công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có hơn 300 đại biểu thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND cấp xã.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Vụ Tổ chức - Biên chế và Vụ Công chức - Viên chức (Bộ Nội vụ) quán triệt, phổ biến một số quy định mới liên quan đến 3 lĩnh vực, gồm: Lĩnh vực vị trí việc làm; lĩnh vực công chức, viên chức; lĩnh vực hợp đồng lao động.

Qua đó, các đại biểu được phổ biến Nghị định (NĐ) số 361, ngày 31-12-2025 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức; NĐ số 232, ngày 26-6-2026 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm viên chức.

Lãnh đạo Sở Nội vụ và các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng thời, được nghe truyền đạt về NĐ số 170, ngày 30-6-2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; NĐ số 300, ngày 29-7-2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 170, ngày 30-6-2025 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; NĐ số 259, ngày 30-6-2026 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; NĐ số 27, ngày 19-1-2026 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; NĐ số 299, ngày 28-7-2026 của Chính phủ quy định tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn nghe phổ biến NĐ số 173, ngày 30-6-2025 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức; NĐ số 235, ngày 26-6-2026 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật.

Đại biểu trao đổi về một số vướng mắc.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức triển khai cho đội ngũ làm công tác tổ chức cán bộ tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp xã; bảo đảm thực hiện các quy định mới về cán bộ, công chức, viên chức đồng bộ, kịp thời, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.