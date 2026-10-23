Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý, khai thác và xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 386 chợ thuộc 129 xã, phường. Việc quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống chợ góp phần phát triển hạ tầng thương mại, đồng thời gắn với yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định, công khai, minh bạch và hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tiễn, công tác quản lý chợ tại cấp xã còn một số vấn đề cần quan tâm, hướng dẫn, nhất là việc rà soát hiện trạng, hồ sơ pháp lý của chợ; xác định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao quản lý; lựa chọn phương thức khai thác tài sản kết cấu hạ tàng chợ; đặc biệt là xây dựng, thẩm định phương án giá và thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp.

Lãnh đạo Sở Công thương phát biểu khai mạc hội nghị.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành các quy định nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý chợ, phân cấp và xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức quản lý, khai thác. Đặc biệt, ngày 14/10/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 131/2026/QĐ-UBND, trong đó phân cấp cho UBND cấp xã định giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước. Yêu cầu này đặt ra đối với chính quyền cấp xã trong việc nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện đúng thẩm quyền và bảo đảm cơ sở pháp lý trong quá trình xây dựng, quyết định giá dịch vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn 2 nội dung trọng tâm: công tác xây dựng, thẩm định phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước; công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng chợ theo quy định. Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi, thảo luận và đượcgiải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện tại địa phương.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được cập nhật quy định, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao năng lực quản lý, khai thác chợ; thực hiện việc xây dựng phương án dịch vụ đúng quy định, phù hợp với thực tế, bảo đảm công khai, minh bạch. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, phát huy vai trò của hệ thống chợ trong hoạt động thương mại và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.