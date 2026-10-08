Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có 120 đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kỳ Lừa; thành viên Ban Công tác 35 Đảng ủy phường; báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; cộng tác viên Ban Công tác 35 phường; thành viên Nhóm Mocha 35 Công an phường và Ban Chỉ huy quân sự phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thời gian qua, Đảng ủy phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và hoạt động của lực lượng 35; từng bước đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò của các kênh thông tin chính thống. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, thành viên Ban Công tác 35 và các nhóm Mocha 35 phát huy vai trò nòng cốt ở cơ sở, kịp thời nhận diện, xử lý thông tin; chủ động lan tỏa thông tin tích cực, chính thống.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Kỳ Lừa phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn; Công an tỉnh truyền đạt 2 chuyên đề: kỹ năng viết tin, bài và nắm bắt thông tin trên không gian mạng; nâng cao nhận thức, kỹ năng tham gia mạng xã hội và chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn phát tán thông tin xấu, độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Báo cáo viên Báo và PTTH Lạng Sơn truyền đạt nội dung kỹ năng viết tin, bài và nắm bắt thông tin trên không gian mạng tại hội nghị

Báo cáo viên Công an tỉnh truyền đạt nội dung tập huấn, bồi dưỡng tại hội nghị

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái trên không gian mạng. Qua đó, trang bị phương pháp tuyên truyền, định hướng dư luận, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, củng cố niềm tin của Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.