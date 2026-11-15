Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự tập huấn có hơn 300 đại biểu là viên chức, nhân viên làm việc tại Bộ phận Một cửa của Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND, Trung tâm PVHCC, công chức, viên chức đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm PVHCC 52 xã, phường khu vực Nam Định và 2 xã Nam Lý, Nhân Hà.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn 5 chuyên đề: Một số thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc lĩnh vực Công an (Lý lịch tư pháp; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cấp hộ chiếu phổ thông); Hướng dẫn chuẩn bị, nộp hồ sơ một số thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ngành Nông nghiệp và Môi trường (đăng ký biến động đất đai; cấp đổi Giấy chứng nhận; đăng ký biện pháp đảm bảo); Nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Đề án thí điểm đánh giá chấm điểm công tác cải cách thủ tục hành chính; Ứng dụng Kiosk thông minh, trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện dịch vụ công, thủ tục hành chính; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm PVHCC cấp xã.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận những khó khăn, tình huống phát sinh tại đơn vị, nhất là vướng mắc trong số hóa, hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến; chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm PVHCC xã, phường, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa được cập nhật, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ và thành thạo kỹ năng số, kỹ năng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.