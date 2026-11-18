Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước nhấn mạnh, công tác bồi thường nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra; đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, củng cố niềm tin của người dân đối với cơ quan nhà nước. Hiệu quả của công tác này không chỉ được thể hiện ở việc giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời các yêu cầu bồi thường, mà còn ở chất lượng thực hiện quản lý nhà nước, công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, phối hợp và phòng ngừa vi phạm trong quá trình thực thi công vụ.

Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước Nguyễn Ngọc Vũ phát biểu khai mạc hội nghị.

Thực tiễn cho thấy, công tác bồi thường nhà nước là lĩnh vực có tính chất liên ngành, liên quan đến nhiều cơ quan trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Quá trình thực hiện có thể phát sinh những vấn đề nghiệp vụ phức tạp, đòi hỏi công chức được giao nhiệm vụ phải nắm vững quy định pháp luật, hiểu rõ trình tự, thủ tục, xác định đúng trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời có kỹ năng tham mưu, phối hợp và xử lý tình huống cụ thể. Đặc biệt, ở cấp cơ sở, nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết nhiều công việc với người dân, việc nhận diện đúng vụ việc, hướng dẫn đúng thẩm quyền và kịp thời phối hợp với cơ quan chuyên môn có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước.

Đặc biệt, ngày 23/8/2026, tại Kỳ họp Không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với nhiều nội dung sửa đổi quan trọng, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.

Ông Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm trang bị những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời bồi dưỡng, nâng cao năng lực và kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ công chức làm công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước giới thiệu những điểm mới cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; truyền đạt các kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường; kỹ năng, nghiệp vụ xem xét trách nhiệm hoàn trả và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Đồng thời, các cán bộ Sở Tư pháp địa phương cũng như các công chức được giao phụ trách công tác bồi thường nhà nước tại các sở, ngành, UBND các xã, phường cũng đã mạnh dạn chia sẻ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các vấn đề liên quan đến phân định thẩm quyền, trách nhiệm phối hợp và quy trình xử lý công việc ở cấp cơ sở.