Hội nghị nhằm giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng giải quyết yêu cầu bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả và thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường cho đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu thực hiện công tác bồi thường nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước Nguyễn Ngọc Vũ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh, công tác bồi thường nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra; đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, củng cố niềm tin của người dân đối với cơ quan nhà nước. Hiệu quả của công tác này không chỉ được thể hiện ở việc giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời các yêu cầu bồi thường, mà còn ở chất lượng thực hiện quản lý nhà nước, công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, phối hợp và phòng ngừa vi phạm trong quá trình thực thi công vụ.

Thực tiễn cho thấy, công tác bồi thường nhà nước là lĩnh vực có tính chất liên ngành, liên quan đến nhiều cơ quan trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án. Quá trình thực hiện có thể phát sinh những vấn đề nghiệp vụ phức tạp, đòi hỏi công chức được giao nhiệm vụ phải nắm vững quy định pháp luật, hiểu rõ trình tự, thủ tục, xác định đúng trách nhiệm của từng cơ quan, đồng thời có kỹ năng tham mưu, phối hợp và xử lý tình huống cụ thể. Đặc biệt, ở cấp cơ sở, nơi trực tiếp tiếp xúc, giải quyết nhiều công việc với người dân, việc nhận diện đúng vụ việc, hướng dẫn đúng thẩm quyền và kịp thời phối hợp với cơ quan chuyên môn có ý nghĩa hết sức thiết thực.

Bên cạnh đó, việc giới thiệu, phổ biến những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất tháng 8/2026 có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nắm bắt được các quy định của pháp luật, từ đó nghiên cứu, vận dụng các quy định pháp luật trong quá trình tham mưu và thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Quảng Ninh Đặng Bá Đắc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Quảng Ninh Đặng Bá Đắc cảm ơn Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp đã quan tâm tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác bồi thường nhà nước cho cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác này tại địa phương.

Đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu các chuyên đề, đối chiếu với nhiệm vụ được giao và chủ động trao đổi những nội dung còn vướng mắc, chưa rõ tại Hội nghị. Trên cơ sở những kiến thức được trang bị tại Hội nghị, đề nghị các cán bộ, công chức chủ động tham mưu cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong việc hướng dẫn cá nhân, tổ chức và giải quyết yêu cầu bồi thường khi phát sinh, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, các Báo cáo viên của Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã báo cáo 4 chuyên đề của buổi tập huấn bao gồm: Chuyên đề về những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết yêu cầu bồi thường; chuyên đề về xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại; chuyên đề về quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

Thông qua các chuyên đề, các đại biểu đã nắm bắt được cơ bản những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ và quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng dành thời gian để đại biểu trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Hoạt động trao đổi, thảo luận là dịp để các cơ quan, đơn vị phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường, xem xét trách nhiệm hoàn trả và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Từ đó, giúp cơ quan quản lý chuyên ngành nắm bắt tình hình, xác định những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, lãnh đạo Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Sở Tư pháp thành phố Quảng Ninh, sự tham dự đầy đủ, trách nhiệm và những trao đổi thẳng thắn của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Lãnh đạo Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và bồi thường nhà nước mong muốn, trên cơ sở các quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước, những kỹ năng, nghiệp vụ được trao đổi tại Hội nghị sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ hạn chế phát sinh các sai phạm dẫn tới phải bồi thường nhà nước.