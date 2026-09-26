Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể

Quang cảnh buổi tập huấn.

Dự tập huấn có đồng chí Sùng A Nủ - Tỉnh ủy viên, Quyền Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng; MTTQ và các đoàn thể chính trị tỉnh; Trường Chính trị tỉnh; Báo và Phát thanh, truyền hình Lai Châu.

Học viên dự tập huấn.

Tham gia tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức được tiếp thu các chuyên đề về nhận thức chuyển đổi số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI); sử dụng thiết bị công nghệ số và các phần mềm ứng dụng phổ biến; tìm kiếm, khai thác, kiểm chứng và xác thực thông tin, nội dung số; quản lý dữ liệu, thông tin trên môi trường số.

Buổi tập huấn được tổ chức trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các học viên được trang bị kiến thức về tương tác, ứng xử và chia sẻ thông tin trên không gian mạng; thực hiện quyền, nghĩa vụ của cộng đồng trong môi trường số; bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư, sức khỏe thể chất và tinh thần khi sử dụng công nghệ số. Nội dung tập huấn cũng tập trung vào kiến thức về thủ tục hành chính trực tuyến, hệ thống VNeID và bảo đảm an toàn thông tin.

Qua tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức được trang bị những kiến thức, kỹ năng số cơ bản để sử dụng thiết bị, phần mềm và dữ liệu phục vụ công việc; nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật công tác và an toàn thông tin trong môi trường số. Đồng thời, góp phần thống nhất nhận thức, cách thức thực hành kỹ năng số trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến xã, phường, đáp ứng yêu cầu xử lý, trao đổi và tạo lập văn bản trên môi trường số.

Đồng chí Nguyễn Quang Khải - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc tập huấn.

Kết thúc tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện bài kiểm tra nhằm đánh giá kết quả tiếp thu kiến thức, kỹ năng số cơ bản theo quy định.