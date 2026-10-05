Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 200 người có uy tín và cán bộ dân tộc

Trong các ngày 28-29/9 và 1-2/10/2026, tại Cà Mau, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau đã tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cùng đội ngũ công chức làm công tác dân tộc cấp xã trên địa bàn.

Tại các đợt tập huấn, đại biểu đã nghiên cứu, tiếp thu 4 chuyên đề trọng tâm: Vai trò của người có uy tín trong công tác vận động đồng bào DTTS thực hiện giảm nghèo bền vững; Vai trò của người có uy tín trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào DTTS; Tình hình an ninh dân tộc, tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ và vai trò của người có uy tín trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026-2030.

Trực tiếp giới thiệu chuyên đề về giảm nghèo bền vững, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Cà Mau Hồ Trung Việt đã phân tích 3 giải pháp giúp người có uy tín nâng cao hiệu quả vận động người dân, gồm: phát huy tri thức; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi tư duy: từ hỗ trợ sang tạo năng lực, từ dựa vào kinh nghiệm sang dựa vào tri thức, khoa học - công nghệ, và từ giảm nghèo sang xoá nghèo bền vững. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Cà Mau trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau Lương Văn Pho khẳng định, người có uy tín giữ vị trí, vai trò quan trọng trong cộng đồng, tích cực đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác giảm nghèo. Ông nhấn mạnh, sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, khóm, ấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phương thức quản lý, phối hợp nhằm phát huy tối đa vai trò của người có uy tín cần tiếp tục được đổi mới, sát với thực tế cơ sở.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị các đại biểu tham gia hội nghị với tinh thần chủ động, trách nhiệm, thẳng thắn chia sẻ vướng mắc cũng như các kinh nghiệm hay. Đối với đội ngũ công chức làm công tác dân tộc cấp xã, cần tăng cường cơ chế phối hợp, chủ động cung cấp thông tin, lắng nghe phản ánh từ cơ sở và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người có uy tín phát huy vai trò hạt nhân trong cộng đồng.

Cà Mau cập nhật kiến thức, góp phần phát huy vai trò của người có uy tín trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ảnh: Sơn Đông.

Thông qua các hội nghị tập huấn, các đại biểu được cung cấp thông tin kịp thời, nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, nắm bắt dư luận và xử lý các vấn đề phát sinh tại địa bàn dân cư. Từ đó, tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò "cầu nối" giữa cấp uỷ, chính quyền với đồng bào DTTS, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn bản sắc văn hoá, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.