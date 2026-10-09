Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Cục Công nghiệp

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Nguyễn Văn Thịnh cho biết, Hội nghị được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa rất thiết thực đối với công tác khuyến công. Sau hơn một năm Nghị định số 235/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2012/NĐ-CP đi vào cuộc sống, hệ thống văn bản hướng dẫn đang tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ. Thông tư số 63/2025/TT-BCT đã đổi mới việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thống nhất nhận diện RISEP và tổ chức bình chọn theo 03 cấp: cấp xã, cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Ngày 25/9/2026, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 139/2026/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khuyến công. Đặc biệt, ngày 6/10/2026, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 66/2026/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Cục Công nghiệp

Như vậy, khung chính sách mới không chỉ là việc thay thế một số văn bản cũ, mà đang hình thành một cách tiếp cận mới: rõ hơn về đối tượng và nội dung hỗ trợ; tăng phân cấp gắn với trách nhiệm; giảm trùng lặp trong đánh giá; thúc đẩy số hóa quy trình; đồng thời hướng nguồn lực khuyến công mạnh hơn vào đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, liên kết sản xuất và mở rộng thị trường.

Đối với các địa phương khu vực Trung du miền núi phía Bắc nói chung và Sơn La nói riêng, những định hướng này càng mang nhiều ý nghĩa do hầu hết các tỉnh có không gian phát triển công nghiệp nông thôn gắn với vùng nguyên liệu, nông nghiệp hàng hóa, chế biến nông - lâm sản, thực phẩm, sản phẩm đặc trưng và du lịch.

Thực tiễn địa phương đã có nhiều đề án khuyến công hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến chè, cà phê, hoa quả sấy; hỗ trợ trưng bày, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây là nền tảng thuận lợi để khuyến công đi sâu hơn vào chế biến sâu, chuẩn hóa chất lượng, nâng giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương, thay vì chỉ dừng ở hỗ trợ đơn lẻ.

Theo chương trình, Hội nghị sẽ tập trung vào bốn nhóm nội dung có quan hệ trực tiếp với nhau.

Thứ nhất, hướng dẫn triển khai công tác bình chọn sản phẩm RISEP các cấp theo Thông tư số 63/2025/TT-BCT, trong đó cần hiểu rõ bình chọn không phải là điểm kết thúc của một danh hiệu, mà phải là cơ sở để lựa chọn sản phẩm có tiềm năng, tiếp tục hỗ trợ nâng cấp sản xuất và thị trường.

Thứ hai, phổ biến Thông tư số 66/2026/TT-BCT, nhất là quy trình xây dựng, đánh giá, thẩm định kế hoạch; phân cấp điều chỉnh; quản lý dữ liệu điện tử; tạm ứng, thanh toán, quyết toán và trách nhiệm của từng chủ thể.

Thứ ba, cập nhật Thông tư số 139/2026/TT-BTC về nội dung chi, mức chi và cơ chế tài chính để các địa phương chủ động chuẩn bị tổ chức thực hiện khi Thông tư có hiệu lực. Thứ tư, trao đổi thảo luận trực tiếp các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Cục trưởng Nguyễn Văn Thịnh đề nghị, các đại biểu nêu những vấn đề vướng mắc đang gặp phải, như về xác định đối tượng và địa bàn; lựa chọn nội dung hỗ trợ; hồ sơ bình chọn RISEP… Tinh thần chung là chính sách phải đi vào được cơ sở sản xuất, nhưng việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, đúng nội dung, đúng thẩm quyền, có kết quả đo đếm được và không trùng lặp nguồn ngân sách.

"Khuyến công trong giai đoạn mới cần chuyển mạnh từ tư duy “hỗ trợ một hạng mục” sang “tạo năng lực phát triển”: tạo năng lực công nghệ, năng lực quản trị, năng lực thị trường và khả năng tham gia chuỗi giá trị cho cơ sở công nghiệp nông thôn", ông Thịnh nhấn mạnh.