Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo Sở Công Thương và đại diện các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khuyến công của 9 tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ; lãnh đạo 47 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu đã được phổ biến các quy định về khuyến công tại Thông tư số 63/2025/TT-BCT ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 66/2026/TT-BCT ngày 6/10/2026 của Bộ Công Thương về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia; Thông tư số 139/2026/TT-BTC ngày 25/9/2026 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khuyến công. Hướng dẫn nội dung tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí khuyến công quốc gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Qua hội nghị, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công, bảo đảm triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn hiệu quả, đúng đối tượng; khuyến khích các cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khuyến công tại các địa phương.