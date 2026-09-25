Tập huấn biên soạn 2 chỉ tiêu tổng hợp cấp xã

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu số, cấp xã là nơi trực tiếp triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc thống nhất phương pháp, quy trình biên soạn 2 chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng, phục vụ công tác thống kê, quản lý, điều hành và hoạch định chính sách.

Hai chỉ tiêu góp phần phản ánh tình hình kinh tế - xã hội, đời sống người dân tại cơ sở; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển, phân bổ nguồn lực, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ về dữ liệu và phương pháp giữa các địa phương.

Bộ Tài chính đề nghị các địa phương xác định rõ cơ chế phối hợp giữa cơ quan thống kê, các sở, ngành và cơ quan chuyên môn cấp xã; phân định cụ thể trách nhiệm trong thu thập, tổng hợp và biên soạn chỉ tiêu. Đồng thời, chủ động trao đổi, tháo gỡ khó khăn về nguồn thông tin, phương pháp tính, phân bổ và tổ chức thực hiện, từng bước đưa công tác thống kê cấp xã đi vào nền nếp.

Tại hội nghị, các báo cáo viên tập trung hướng dẫn 5 nhóm nội dung: Hiệu lực của các văn bản làm cơ sở triển khai thu thập thông tin; phương án điều tra, thu thập dữ liệu trên địa bàn cấp tỉnh; ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, tổng hợp, biên soạn 2 chỉ tiêu; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; trách nhiệm của Bộ Tài chính và Cục Thống kê trong hướng dẫn, tổ chức thực hiện.