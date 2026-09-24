Tập huấn bảo vệ môi trường gắn với sản xuất nông nghiệp

Hội Nông dân tỉnh bàn giao thùng đựng rác, chế phẩm sinh học, phân bón và giống rau cho Tổ Nông dân tự quản bảo vệ môi trường và mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, tuần hoàn xã Lưu Vệ.

Tại hội nghị, 120 cán bộ, hội viên, nông dân được phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 394 của Chính phủ và Kế hoạch số 68 của UBND tỉnh; hướng dẫn phân loại, thu gom rác thải tại nguồn; thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chất thải chăn nuôi; sử dụng chế phẩm sinh học và các giải pháp giảm thiểu tác động của sản xuất nông nghiệp đến môi trường.

Hội Nông dân tỉnh định hướng xây dựng “Tổ Nông dân tự quản bảo vệ môi trường” tại xã Lưu Vệ, gắn với thu gom rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy định và phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, tuần hoàn. Hội Nông dân xã Lưu Vệ được yêu cầu lựa chọn những hộ có khả năng thực hiện, duy trì mô hình và vận động cộng đồng cùng tham gia, bảo đảm mô hình được triển khai thực chất, có phân công cụ thể, đánh giá bằng kết quả thực tế.

Mô hình trồng rau an toàn, thân thiện với môi trường, tại thôn Trúc Hậu, xã Lưu Vệ.

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh bàn giao thùng đựng rác, chế phẩm sinh học, phân bón và giống rau cho Tổ Nông dân tự quản bảo vệ môi trường và mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, tuần hoàn tại địa phương.