Tập huấn an toàn tiêm chủng cho 50 cán bộ y tế

Ngày 16-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức tập huấn an toàn tiêm chủng cho cán bộ y tế thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng tại các trạm y tế xã, phường, bệnh viện, trung tâm y tế các khu vực Nha Trang, Ninh Hòa và Vạn Ninh.

Tại lớp tập huấn, 50 nhân viên y tế được phổ biến các văn bản liên quan đến công tác tiêm chủng; cập nhật kiến thức về dây chuyền lạnh, nguyên tắc bảo quản vắc xin và sử dụng thiết bị theo dõi nhiệt độ. Đồng thời, học viên được hướng dẫn quy trình tổ chức buổi tiêm chủng; quản lý đối tượng, lập kế hoạch và dự trù nhu cầu vắc xin, vật tư; thực hiện lịch tiêm chủng; công tác giám sát, xử trí các sự cố bất lợi sau tiêm chủng và giám sát bệnh trong Cchương trình tiêm chủng mở rộng.

Học viên được cập nhật chuyên đề tại lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, các học viên cùng trao đổi, giải đáp những vấn đề vướng mắc khi triển khai các thông tư, nghị định mới về chương trình tiêm chủng mở rộng tại cơ sở. Lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, bảo đảm an toàn trong quá trình triển khai tiêm chủng cho các cơ sở y tế tại các tuyến.

Các học viên trao đổi những vướng mắc tại lớp tập huấn.

Theo kế hoạch, trong tháng 11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa sẽ tổ chức 4 lớp tập huấn với nội dung trên cho gần 200 nhân viên y tế phụ trách công tác tiêm chủng mở rộng tại các trạm y tế xã, phường trong tỉnh.