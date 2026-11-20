Ngày 20-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa tổ chức tập huấn an toàn tiêm chủng cho 45 cán bộ y tế thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng tại các trạm y tế xã, phường; bệnh viện; trung tâm y tế các khu vực Bác Ái, Ninh Sơn và Ninh Hải, phía nam tỉnh.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến những văn bản liên quan đến công tác tiêm chủng; giới thiệu các loại vắc xin miễn phí thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia; hướng dẫn phương pháp điều tra, quản lý đối tượng, thực hiện lịch tiêm chủng; vận hành hệ thống dây chuyền lạnh và các nguyên tắc bảo quản vắc xin. Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn quy trình tổ chức buổi tiêm chủng an toàn, khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng cho trẻ em theo từng độ tuổi; theo dõi, xử trí các phản ứng sau tiêm (nếu có); cập nhật thông tin, thống kê và báo cáo theo quy định.

Các học viên cũng trao đổi kinh nghiệm, thảo luận và giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai công tác tiêm chủng, đồng thời thực hành xử lý một số tình huống thường gặp.

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ y tế cơ sở được củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động tiêm chủng, thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.