Ngày 19-11, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Nông dân xã Nam Cam Ranh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp cho gần 100 hội viên nông dân, thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã, chi hội nông dân nghề nghiệp và tổ hội nông dân trên địa bàn xã Nam Cam Ranh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, chuyên viên Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, hướng dẫn các đại biểu xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa nông sản, phát triển sản phẩm OCOP; đăng ký cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nông sản đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, sử dụng hợp lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các vật tư nông nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, xây dựng niềm tin đối với sản phẩm nông nghiệp địa phương và thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, bền vững.