Tập huấn 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố Nguyễn Văn Lượm phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Tham dự tập huấn có lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc cùng cán bộ phụ trách giải quyết thủ tục hành chính của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, hướng dẫn nội dung 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, bao gồm: chuyển sinh hoạt Đảng chính thức; chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; thu nộp đảng phí. Ban tổ chức cũng trao đổi, lắng nghe và giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế tại cơ sở.

Việc đưa các thủ tục hành chính lên môi trường điện tử là nội dung cụ thể, trực tiếp liên quan đến công tác quản lý đảng viên, đảng phí và thực hiện trách nhiệm của đảng viên.

Hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố Nguyễn Văn Lượm nhấn mạnh, việc triển khai không đơn thuần là chuyển thao tác từ hồ sơ giấy sang hệ thống điện tử.

Quan trọng hơn, đây là quá trình đổi mới cách thức tổ chức công việc, nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và kỷ luật; góp phần chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và tăng cường tính công khai, minh bạch.

Lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố yêu cầu hiệu quả của việc triển khai phải được chứng minh bằng kết quả thực tế, thông qua khả năng xử lý công việc thông suốt, đúng quy trình và bảo đảm chất lượng tại từng tổ chức đảng.