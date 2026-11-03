Tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn

Sau giờ làm việc, cán bộ Công đoàn xã Mậu A thường xuyên đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để tuyên truyền, vận động. Những cuộc trò chuyện bắt đầu từ các vấn đề thiết thực như việc làm, thu nhập, chế độ bảo hiểm, điều kiện lao động và quyền lợi khi tham gia tổ chức công đoàn.

Từ việc lắng nghe, giải đáp băn khoăn của người lao động, cán bộ công đoàn từng bước giúp họ hiểu rõ vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức công đoàn.

Đây là cách làm được Công đoàn xã Mậu A triển khai trong đợt cao điểm 60 ngày đêm vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2026.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn xã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, doanh nghiệp; phối hợp với chính quyền và các cơ quan chuyên môn rà soát doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có tổ chức công đoàn để tập trung vận động.

Đối với chủ doanh nghiệp, cán bộ công đoàn phân tích vai trò của tổ chức trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Với người lao động, nội dung tuyên truyền tập trung vào quyền lợi đoàn viên, chế độ, chính sách, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động và các chương trình phúc lợi. Việc gặp gỡ được thực hiện linh hoạt, kể cả ngoài giờ làm việc, nhằm tạo điều kiện để người lao động trao đổi, chia sẻ nguyện vọng.

Để người lao động tự nguyện gia nhập công đoàn, trước hết phải giúp họ hiểu rõ đây là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Vì thế, muốn vận động hiệu quả, cán bộ công đoàn phải kiên trì, mềm dẻo, sát từng đối tượng, tập trung giải đáp những vấn đề người lao động quan tâm và thể hiện trách nhiệm bằng việc làm cụ thể. Khi tạo dựng được niềm tin, việc gia nhập công đoàn sẽ trở thành lựa chọn tự nguyện của người lao động.

Để đạt kết quả trên, Ban Thường vụ Công đoàn xã duy trì giao ban, kiểm tra tiến độ hằng tuần, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận động. Đối với lao động khu vực phi chính thức, đơn vị chú trọng tuyên truyền, vận động thành lập nghiệp đoàn cơ sở, góp phần mở rộng tập hợp người lao động vào tổ chức công đoàn.

Đồng chí Đoàn Khánh Vận - Chủ tịch Công đoàn xã Mậu A nhấn mạnh: “Kết quả đợt cao điểm 60 ngày đêm là sự nỗ lực của hệ thống chính trị, của các công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự đồng thuận của doanh nghiệp, người lao động. Thời gian tới, Công đoàn xã tiếp tục rà soát các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, vận động phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”.

Kết quả đợt cao điểm 60 ngày đêm vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nền tảng để Công đoàn xã Mậu A tiếp tục phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trên địa bàn.