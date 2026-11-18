Khoảng một năm trước, N.P.C. (Nghệ An) bắt đầu ăn kiêng và tập gym với mong muốn giảm cân. C tập liên tục mỗi ngày, thời gian từ 1,5 đến 2 tiếng với các bài tập để duy trì trạng thái “đốt mỡ” tối đa. Sau 2 tháng, nữ sinh giảm được 7kg. Tuy nhiên, niềm vui vì vóc dáng thay đổi nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo khi em không có kinh nguyệt suốt 10 tháng.

Dù sau khi giảm cân, nữ sinh quay trở lại chế độ sinh hoạt bình thường, tình trạng mất kinh vẫn không cải thiện. Lo lắng trước những bất thường của con, gia đình đưa em đến đi kiểm tra nội tiết.

Kết quả siêu âm phần phụ không phát hiện bất thường. Tuy nhiên, xét nghiệm ghi nhận chỉ số LH ở mức 1,19 mU/ml và E2 ở mức 16,93 pg/ml, đều giảm nhẹ. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán nữ sinh mắc vô kinh thứ phát chức năng do vùng dưới đồi.

Nhiều người trẻ tập thể thao như gym, chạy bộ cường độ cao nhưng không biết rằng việc tập luyện quá sức có thể gây rối loạn nội tiết. (Ảnh: AI)

Anh B.M.T (38 tuổi, Hà Nội) cũng mới phải tham vấn ý kiến bác sĩ nam khoa vì tình trạng giảm ham muốn. Hơn 1 năm gần đây, anh thường xuyên mệt mỏi, thiếu năng lượng. Nghe lời bạn bè, anh quyết định tăng cường vận động bằng cách chạy bộ, đạp xe với cường độ cao, hy vọng việc rèn luyện sẽ giúp lấy lại phong độ. Mỗi ngày, anh T dành 2 giờ để chạy bộ hoặc đạp xe. Cuối tuần, anh tự bổ trợ sức bền, chạy bộ thêm 15-21km.

Tuy nhiên, sau thời gian tập luyện, anh nhận thấy sức khỏe sinh lý suy giảm. Kết quả thăm khám ghi nhận tình trạng mất cân bằng nội tiết, trong đó nồng độ testosterone giảm đáng kể.

Nội tiết bị ảnh hưởng nếu tập luyện quá sức

ThS.BS Nguyễn Thị Trang, chuyên khoa Sản phụ khoa, Phòng khám Đa khoa MEDLATEC Nghệ An, cho biết vô kinh thứ phát chức năng do vùng dưới đồi là tình trạng rối loạn hoạt động của trục dưới đồi - tuyến yên - buồng trứng. Tình trạng này thường xuất hiện khi cơ thể nữ giới chịu tác động của stress kéo dài, sụt cân nhanh, luyện tập thể thao quá mức hoặc rối loạn ăn uống.

Khi cơ thể thiếu năng lượng, não bộ giảm sản xuất hormone GnRH, khiến tuyến yên không tiết đủ LH và FSH để kích thích buồng trứng hoạt động. Hệ quả là quá trình sản xuất estrogen suy giảm, chu kỳ kinh nguyệt bị gián đoạn.

Theo bác sĩ, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng này có thể khiến nữ giới kéo dài thời gian không rụng trứng, ảnh hưởng khả năng sinh sản, thậm chí đối diện nguy cơ vô sinh thứ phát.

Theo bác sĩ nam khoa Mai Văn Lực, Bệnh viện E, các hình thức vận động như gym, chạy bộ, đạp xe hay các môn thể thao đều mang lại lợi ích cho sức khỏe. Tập luyện điều độ giúp tăng cường thể lực, giảm stress, cải thiện tinh thần và duy trì vóc dáng. Cơ thể cũng có thể tăng sản xuất testosterone khi vận động phù hợp.

Tuy nhiên, khi tập luyện quá sức, cơ thể tiêu hao năng lượng lớn nhưng không được bù đắp đầy đủ, hoạt động nội tiết có thể bị ảnh hưởng. Nam giới hay nữ giới đều có thể xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài và suy giảm chức năng sinh lý.

Một vấn đề khác được bác sĩ cảnh báo là tình trạng lạm dụng testosterone ngoại sinh, steroid hoặc các sản phẩm tăng cơ không rõ nguồn gốc. Nhiều nam giới muốn nhanh chóng sở hữu cơ bắp nên tự ý sử dụng những chất này mà không biết chúng có thể ức chế quá trình sản xuất hormone tự nhiên, giảm sinh tinh, giảm ham muốn và tăng nguy cơ rối loạn cương.

Bên cạnh đó, thói quen tập luyện cường độ cao vào đêm muộn trong thời gian kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Khi cơ thể thường xuyên thiếu ngủ, mệt mỏi và không được phục hồi đầy đủ, sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như ham muốn tình dục đều có thể suy giảm.

BS Mai Văn Lực khuyến cáo nam giới nên tập luyện vừa sức, khoảng 30-60 phút mỗi buổi, 3-4 buổi mỗi tuần theo khuyến nghị của bác sĩ, đồng thời chú ý chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi. Người tập cần lắng nghe cơ thể, tránh tăng đột ngột cường độ vận động hoặc cố tập khi đã kiệt sức.

Bác sĩ cũng khuyến cáo người có bệnh nền như béo phì, rối loạn nhịp tim, xơ vữa mạch cần kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao. Khi xuất hiện tình trạng mất kinh kéo dài, giảm ham muốn hoặc rối loạn cương, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân, không tự ý sử dụng hormone hay các sản phẩm tăng cường sinh lý.