Lấy ý kiến cổ đông thay đổi người đại diện pháp luật và kiện toàn ban lãnh đạo cấp cao

Ngày 27/11/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn YeaH1 ban hành Nghị quyết số 500 thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với nhiều nội dung quan trọng về nhân sự và quản trị doanh nghiệp. Thời gian thực hiện lấy ý kiến kéo dài từ 13 giờ ngày 27/11/2026 đến 18 giờ ngày 8/12/2026, áp dụng cho toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt quyền tại ngày 18/11/2026.

Theo nghị quyết được công bố, các tờ trình gửi tới cổ đông bao gồm việc thông qua Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026, thông qua đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Nam, đồng thời bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2027. Bên cạnh nội dung nhân sự Ban Kiểm soát, doanh nghiệp trình cổ đông xem xét việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty tương ứng với các nội dung điều chỉnh cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trước đợt lấy ý kiến cổ đông này, thượng tầng nhân sự của YeaH1 đã ghi nhận những điều chỉnh đáng chú ý vào ngày 6/11/2026. Cụ thể, doanh nghiệp bổ nhiệm bà Ngô Thị Vân Hạnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho bà Lê Phương Thảo, trong khi bà Thảo tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2027.

Cùng ngày 6/11/2026, YeaH1 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hà My vào vị trí Tổng Giám đốc. Theo thông tin giới thiệu từ tập đoàn, bà Nguyễn Thị Hà My có hơn 6 năm đảm nhiệm cương vị Giám đốc Quốc gia tại AnyMind Group Việt Nam giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2024. Trước khi gia nhập YeaH1, bà từng giữ vai trò Đối tác Chiến lược Cấp cao tại YouNet Group và làm Cố vấn Chiến lược về Thương mại và Tăng trưởng cho nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái công nghệ, dữ liệu và truyền thông.

Hoàn tất chào bán riêng lẻ 17 triệu cổ phiếu và kế hoạch rót vốn cho bốn công ty con

Song hành với quá trình kiện toàn nhân sự cấp cao, cấu trúc vốn điều lệ của Tập đoàn YeaH1 cũng vừa được mở rộng. Ngày 19/11/2026, doanh nghiệp thông báo về giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết, qua đó nâng tổng số lượng cổ phiếu niêm yết lên hơn 222,2 triệu cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ 17 triệu cổ phiếu.

Trong đợt phát hành riêng lẻ này, có hai nhà đầu tư cá nhân tham gia mua toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán. Cụ thể, bà Lê Phương Thảo, Thành viên Hội đồng quản trị, đã mua vào 7 triệu cổ phiếu để nâng tổng khối lượng nắm giữ lên 18,8 triệu cổ phiếu, tương đương 8,47% vốn điều lệ. Nhà đầu tư còn lại là bà Vũ Thị Như Mai đã mua 10 triệu cổ phiếu YEG, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,5% vốn điều lệ sau phát hành.

Theo phương án sử dụng vốn đã công bố trước đó, từ nguồn tiền 170 tỷ đồng thu về qua đợt chào bán riêng lẻ, YeaH1 dự kiến thực hiện góp thêm vốn trong năm 2026 để bổ sung vốn hoạt động cho bốn công ty con trực tiếp do tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ. Chi tiết kế hoạch phân bổ gồm 80 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Production, 61 tỷ đồng vào Công ty TNHH YeaH1 Network, 25,63 tỷ đồng vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+ và 4 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Brandlink.