Tập đoàn Yeah1 (YEG) huy động thành công 170 tỷ đồng, mở rộng hệ sinh thái thương mại điện tử

Hoàn tất tăng vốn, dàn lãnh đạo nâng tỷ lệ sở hữu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán YEG) vừa chính thức khép lại đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ vào ngày 19/10/2026 với những kết quả tích cực. Báo cáo từ doanh nghiệp cho thấy đã có 17 triệu cổ phiếu được phân phối thành công cho các nhà đầu tư, tương ứng tỷ lệ 68% so với kế hoạch đăng ký ban đầu. Khối lượng cổ phiếu chưa phân phối hết được hủy bỏ theo đúng quy định pháp luật. Với mức giá chào bán 10.000 đồng mỗi cổ phiếu, đợt phát hành này đã mang về cho Yeah1 nguồn vốn mới gần 170 tỷ đồng. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Điểm sáng của đợt huy động vốn lần này là sự tham gia tích cực từ giới lãnh đạo doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Phương Thảo đã mua vào lượng lớn cổ phiếu, nâng tổng mức sở hữu lên 18,8 triệu đơn vị, tương đương 8,47% vốn điều lệ. Cùng với đó, nhà đầu tư Vũ Thị Như Mai cũng tham gia giải ngân để nắm giữ 4,5% vốn. Sự đồng hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các cổ đông lớn gửi đi tín hiệu lạc quan về sự cam kết gắn bó lâu dài cùng doanh nghiệp. Sau đợt phát hành, quy mô vốn điều lệ của Yeah1 được nâng lên mức hơn 2.222 tỷ đồng, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho các bước tiến tiếp theo.

Củng cố nguồn lực, đẩy mạnh đầu tư mảng thương mại điện tử

Nguồn vốn mới huy động sẽ được ban điều hành Yeah1 phân bổ vào các công ty con và công ty liên kết để củng cố năng lực tài chính cốt lõi. Theo kế hoạch sử dụng vốn đã công bố, dòng tiền sẽ được ưu tiên rót vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yeah1 Network, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải trí và Truyền thông Mango+, Công ty Cổ phần 1Creators và Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1Brandlink. Việc phân bổ vốn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc đảm bảo an toàn, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Bên cạnh việc củng cố các mảng kinh doanh hiện hữu, Hội đồng quản trị Yeah1 vừa thông qua phương án góp vốn thành lập một pháp nhân mới để thâm nhập sâu hơn vào lĩnh vực thương mại điện tử và khai thác định dạng chương trình truyền hình. Cụ thể, công ty mẹ Yeah1 cùng công ty con Mango+ sẽ hợp tác với một đối tác thứ ba để thành lập Công ty Cổ phần Giải trí và Thương mại A&M với quy mô vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông mới, Tập đoàn Yeah1 trực tiếp nắm giữ 9% vốn, công ty con Mango+ sở hữu 40% vốn và đối tác thứ ba giữ 51% cổ phần còn lại. Với tổng tỷ lệ kiểm soát đạt 49%, pháp nhân A&M sẽ được tích hợp vào hệ sinh thái và ghi nhận là công ty con của Tập đoàn Yeah1. Quyết định thành lập doanh nghiệp mới cho thấy chiến lược đa dạng hóa nguồn thu và tận dụng lợi thế truyền thông sẵn có để lấn sân sang mảng thương mại điện tử đầy tiềm năng.