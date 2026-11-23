Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam (VKD Group) vừa công bố quyết định bổ nhiệm năm nhân sự vào các vị trí quản trị, điều hành và chuyên môn. Động thái diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp định hướng mở rộng hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh, đồng thời tăng cường năng lực vận hành trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Võ Kim Cự - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh trao quyết định và tặng hoa cho bà bà Nguyễn Thị Quỳnh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Võ Kim Cự hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VKD Group. Theo thông tin được công bố, ông đảm nhiệm vị trí này từ tháng 12/2023. Doanh nghiệp được thành lập năm 2022, hoạt động theo định hướng phát triển chuỗi giá trị dược liệu, từ xây dựng vùng nguyên liệu, nhân giống, nghiên cứu đến chế biến sản phẩm.

Theo quyết định bổ nhiệm được Tập đoàn đăng tải, bà Nguyễn Thị Quỳnh giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Ông Giản Quốc Thành được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc; bà Đỗ Thị Lan Anh đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

Ở nhóm nhân sự chuyên môn, ông Waqas Akram, quốc tịch Pakistan, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Kỹ thuật và Chuyên gia cấp cao Tập đoàn. Trong khi đó, bà Trần Lệ Hằng đảm nhận vị trí Giám đốc Hợp tác quốc tế.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh, chúc mừng các thành viên trong đội ngũ lãnh đạo Tập đoàn.

Như vậy, đợt kiện toàn lần này tập trung vào ba nhóm vị trí gồm lãnh đạo quản trị, điều hành và chuyên môn. Đáng chú ý, việc bổ sung nhân sự phụ trách kỹ thuật và hợp tác quốc tế cho thấy doanh nghiệp đặt trọng tâm vào việc tăng cường năng lực chuyên môn, thúc đẩy nghiên cứu và mở rộng kết nối với các đối tác bên ngoài.

Theo VKD Group, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và chuyên gia nhằm chuẩn hóa hoạt động sản xuất, vận hành, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế. Đây được xem là bước chuẩn bị về nhân lực quản trị để triển khai các định hướng phát triển trong thời gian tới.

Trước đó, VKD Group cũng được chú ý với kế hoạch mở rộng hoạt động đầu tư trong lĩnh vực dược liệu và sản xuất dược phẩm. Theo thông tin được VCCI đăng tải, tập đoàn nắm 75% vốn tại dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất dược phẩm và các sản phẩm phụ trợ VKD Vũng Áng 2, có tổng mức đầu tư hơn 326 tỷ đồng.

Với việc bổ sung nhân sự ở cả cấp quản trị, điều hành và chuyên môn, VKD Group đang từng bước củng cố bộ máy để phục vụ định hướng phát triển chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh, nâng cao năng lực sản xuất và gia tăng khả năng kết nối thị trường.