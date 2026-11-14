Tập đoàn Xuân Thiện (Ninh Bình) khởi công dự án thủy điện tích năng gần 28.000 tỷ đồng tại Sơn La

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu dự Lễ khởi công Dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên tỉnh Sơn La.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình và tỉnh Sơn La; đại diện Tập đoàn Xuân Thiện cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu dự Lễ khởi công dự án.

Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 30/8/2026, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình, thành viên Tập đoàn Xuân Thiện.

Công trình được xây dựng trên địa bàn hai xã Mường Bang và Mường Cơi, có công suất thiết kế 1.200 MW, gồm 4 tổ máy, tổng vốn đầu tư gần 28.000 tỷ đồng. Dự án gồm hồ chứa trên và hồ chứa dưới, mỗi hồ có dung tích hữu ích 6,5 triệu m³, chênh lệch cột nước khoảng 600 m. Tuyến năng lượng và nhà máy được xây dựng sâu trong lòng núi; điện năng truyền tải qua gần 10 km đường dây 500 kV.

Điểm đặc biệt của thủy điện tích năng là khả năng lưu trữ điện năng thông qua việc tích trữ nước, được ví như một “cục pin khổng lồ” của hệ thống điện. Vào những giờ thấp điểm, khi nhu cầu sử dụng điện giảm và nguồn điện dư thừa, nhà máy sử dụng điện từ hệ thống để vận hành máy bơm, đưa nước từ hồ chứa thấp lên hồ chứa cao. Đến giờ cao điểm, khi nhu cầu tiêu thụ điện tăng, nước từ hồ trên được xả xuống qua đường ống dẫn, làm quay tuabin để phát điện và hòa vào lưới điện quốc gia. Quá trình này giúp chuyển điện năng dư thừa ở thời điểm thấp điểm thành nguồn điện có thể huy động nhanh khi hệ thống cần.

Theo tính toán của chủ đầu tư, khi đi vào vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp từ 1,5-2,5 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, đóng góp ngân sách tỉnh Sơn La khoảng 1.000 tỷ đồng/năm. Dự án tạo việc làm cho khoảng 2.400 lao động trong giai đoạn thi công và 350 lao động thường xuyên khi đi vào hoạt động.

Quang cảnh Lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, đại diện Tập đoàn Xuân Thiện nhấn mạnh, trước nhu cầu điện năng ngày càng cao của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo, Thủy điện tích năng Đông Phù Yên có ý nghĩa quan trọng đối với việc điều tiết và bảo đảm vận hành ổn định hệ thống điện quốc gia.

Theo chủ đầu tư, điện mặt trời, điện gió là những nguồn năng lượng sạch, dồi dào nhưng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Trong khi đó, thủy điện tích năng có khả năng lưu trữ điện khi nguồn cung dư thừa và phát điện trở lại khi nhu cầu tăng cao. Với khả năng khởi động, phát điện trong thời gian ngắn, nhà máy sẽ góp phần điều hòa cung - cầu điện năng, hỗ trợ phủ đỉnh phụ tải, nâng cao tính linh hoạt và độ an toàn của hệ thống điện.

Các đại biểu tham quan công trường Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên.

Dự án cũng có lợi thế về vị trí khi kết nối với trục lưới điện 500 kV Sơn La - Việt Trì, góp phần bổ sung nguồn dự phòng, điều tiết điện năng cho khu vực miền Bắc. Đây là một trong những dự án góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển thủy điện tích năng theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, với tổng công suất đặt mục tiêu từ 2.400-6.000 MW vào năm 2030.

Không chỉ có ý nghĩa đối với an ninh năng lượng, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương thông qua nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển hạ tầng khu vực triển khai dự án.

Phối cảnh tổng thể Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên do Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư.

Theo quyết định chủ trương đầu tư, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2032. Tuy nhiên, Tập đoàn Xuân Thiện đặt mục tiêu đưa nhà máy vào phát điện trong năm 2030, sớm 2 năm so với tiến độ được phê duyệt; đồng thời cam kết giải ngân hơn 3.000 tỷ đồng trong quý IV/2026.

Chủ đầu tư cũng cam kết tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến để bảo đảm chất lượng, an toàn công trình và bảo vệ môi trường sinh thái; ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương, đào tạo con em trong vùng dự án tham gia vận hành nhà máy.