Biến đổi nhân sự tại HBC

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã ck: HBC) vừa thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng. Theo đó, bà Lê Thị Thu Trang được miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 18/11/2026.

Bà Trang sinh năm 1982, có trình độ Cử nhân Đại học Sài Gòn. Bà được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Xây dựng Hòa Bình từ ngày 1/11/2024, thay bà Phan Thị Cẩm Hằng.

Ở chiều ngược lại, Xây dựng Hòa Bình bổ nhiệm bà Đặng Nguyễn Nam Trân giữ chức vụ phụ trách kế toán từ ngày 18/11/2026 đến ngày 18/11/2027 hoặc đến thời điểm công ty bổ nhiệm Kế toán trưởng mới, tùy thời điểm nào đến trước.

Lợi nhuận quý III giảm mạnh dù doanh thu tăng

Việc thay đổi nhân sự phụ trách kế toán diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Xây dựng Hòa Bình ghi nhận sự cải thiện đáng kể về doanh thu nhưng lợi nhuận vẫn chịu sức ép. Trong quý III/2026, doanh thu của doanh nghiệp đạt 1.476,41 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 12,76 tỷ đồng, giảm 93,2%. Biên lợi nhuận gộp trong quý được cải thiện từ 6% lên 7,4%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu 4.736,83 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ. Dù doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận sau thuế đạt 62,79 tỷ đồng, giảm 73,8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Xây dựng Hòa Bình đặt mục tiêu tổng doanh thu 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành 25,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối quý III năm 2026, quy mô tổng tài sản của công ty đạt 17.231,6 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của doanh nghiệp đang bị ứ đọng ngoài công ty dưới dạng các khoản phải thu. Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận mức 10.998,4 tỷ đồng, chiếm tới 63,8% tổng tài sản và tăng 5,5% so với đầu năm.

Bên cạnh khoản công nợ khổng lồ, giá trị hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng phình to 50,7% so với đầu năm, chạm mức 3.438,8 tỷ đồng và chiếm 19,96% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại cuối quý III/2026 ở mức 3.931,4 tỷ đồng, giảm 1,4% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm phần lớn với 3.924,8 tỷ đồng, trong khi nợ vay dài hạn ở mức 6,6 tỷ đồng.