Tập đoàn Xây dựng DACINCO tài trợ 50 tỉ đồng xây trường học tại Đà Nẵng

Tham dự buổi lễ có ông Trần Phước Sơn - ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cùng lãnh đạo địa phương, Ban giám hiệu nhà trường và đông đảo người dân địa phương.

Dự án đầu tư xây mới điểm trường thuộc Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên được triển khai trên khu đất A2-1 (đường Đào Ngọc Chua, phường Liên Chiểu) thuộc dự án Khu dân cư phía Nam đường Nguyễn Tất Thành nối dài.

Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và nhà tài trợ thực hiện nghi thức động thổ dự án.

Tập đoàn Xây dựng DACINCO (đơn vị vừa được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động) là đơn vị tài trợ trọn gói kinh phí xây dựng 2 khối phòng học với giá trị xây lắp 50 tỉ đồng, đồng thời đảm nhận vai trò trực tiếp thi công.

Theo phương án thiết kế giai đoạn 1, công trình quy mô gồm 2 khối nhà cao 5 tầng. Trong đó, tầng 1 bố trí sảnh đa năng, các phòng kỹ thuật; từ tầng 2 đến tầng 4 gồm 27 phòng học tiêu chuẩn; tầng 5 dành cho không gian thư viện và phòng hiệu bộ. Các hạng mục phụ trợ đi kèm gồm sân trường, nhà xe, tường rào và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo DACINCO nhấn mạnh: Với trách nhiệm nhà thầu thi công, đơn vị cam kết tập trung tối đa nhân lực, vật tư để đảm bảo công trình đạt chất lượng cao nhất, an toàn và đúng tiến độ.

Phối cảnh điểm trường của Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên

Theo báo cáo của Trường tiểu học Ngô Sĩ Liên, toàn trường hiện có đến 3.191 học sinh chia làm 73 lớp ở cả cơ sở chính và phân hiệu. Do cơ sở vật chất quá tải, thiếu phòng học nghiêm trọng nên hiện tại vẫn còn nhiều lớp phải chấp nhận học một buổi/ngày, ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy học và việc đưa đón của phụ huynh.

Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường cho biết khu vực phía Tây Bắc thành phố đang có tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số cơ học rất nhanh do áp lực từ các khu công nghiệp. Việc đầu tư thêm điểm trường mới với 27 phòng học sẽ giúp nhà trường giải quyết bài toán quá tải hiện nay.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào hoạt động đúng dịp khai giảng năm học 2027–2028.