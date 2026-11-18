Quang cảnh chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh; lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sì Lở Lầu.

Đại biểu dự chương trình.

Sì Lở Lầu là xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh, có 16 bản với 3.001 hộ, 16.196 nhân khẩu; đồng bào dân tộc Dao, Mông, Hà Nhì chiếm 93,47% dân số. Toàn xã hiện có 5 cơ sở giáo dục với 144 nhóm, lớp và 4.212 học sinh. Trong đó, 100% trẻ em, học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, học tập và ăn ở bán trú tại trường. Riêng Trường Mầm non số 2 xã Sì Lở Lầu hiện có 3 lớp với 93 trẻ. Dự kiến đến năm học 2027-2028, quy mô nhà trường tăng lên 5 lớp với 120 trẻ. Nhiều hạng mục công trình được xây dựng từ năm 2008 và 2010 đã xuống cấp; nhà trường còn thiếu phòng học, phòng quản trị và các phòng chức năng phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua tình hình cơ sở vật chất và nhu cầu xây dựng Trường Mầm non số 2 xã Sì Lở Lầu.

Trước thực tế đó, việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất nhà trường là yêu cầu cấp thiết. Theo nhu cầu rà soát, nhà trường cần được xây dựng mới các phòng học, phòng đa chức năng, phòng công vụ giáo viên, khu bếp ăn một chiều, nhà ăn, công trình vệ sinh. Đồng thời hoàn thiện hệ thống nước sạch, thoát nước, sân chơi, khu hoạt động ngoài trời, tường rào, cổng trường và bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy học, chăm sóc trẻ.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu phát biểu tại chương trình.

Đồng chí nhấn mạnh, khoản hỗ trợ 10 tỷ đồng lần này có ý nghĩa thiết thực, tạo thêm nguồn lực để địa phương từng bước khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất giáo dục tại địa bàn biên giới. Đây cũng là điều kiện để trẻ em có môi trường học tập, vui chơi an toàn, được chăm sóc tốt hơn. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cam kết quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, công khai, minh bạch và phối hợp giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Đồng chí Tống Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu (đơn vị được Tập đoàn ủy quyền) ký kết Biên bản thỏa thuận tài trợ.

Thừa ủy quyền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu trao biển tượng trưng số tiền 10 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tỉnh Lai Châu trao thư cảm ơn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu (đơn vị được Tập đoàn ủy quyền).

Tại chương trình, đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Lai Châu (đơn vị được Tập đoàn ủy quyền) và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết Biên bản thỏa thuận tài trợ; đồng thời trao biển tượng trưng số tiền 10 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Mầm non số 2 xã Sì Lở Lầu.