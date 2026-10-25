Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn nạo vét sông Hồng, sông Đà

Văn phòng UBND TP.Hà Nội mới đây đã ban hành thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng tại cuộc họp diễn ra ngày 13/10 nhằm nghe báo cáo về Đề xuất nạo vét lòng dẫn, cải thiện khả năng thoát lũ và đảm bảo giao thông thủy nội địa sông Hồng, sông Đà đoạn qua Hà Nội kết hợp quản lý, sử dụng vật liệu nạo vét theo đề nghị từ Tập đoàn Vingroup.

Tại thông báo này, người đứng đầu chính quyền thành phố đánh giá cao sự chủ động của Tập đoàn Vingroup trong việc đề xuất phương án thực hiện.

Trên cơ sở đó, UBND TP.Hà Nội cơ bản thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án cải tạo lòng sông Hồng và sông Đà kết hợp tận thu sản phẩm.

Việc triển khai hướng đến các mục tiêu cốt lõi là khơi thông dòng chảy, ổn định lòng dẫn, nâng cao khả năng thoát lũ, tiêu thoát nước, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều và hoạt động giao thông đường thủy, đồng thời chủ động tạo nguồn cung vật liệu san lấp phục vụ cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ nạo vét lòng sông Hồng. Ảnh minh họa

UBND TP.Hà Nội yêu cầu toàn bộ lượng khoáng sản thu hồi trong quá trình thực hiện phải được tập kết, quản lý, khai thác, tận thu và sử dụng theo đúng phương án được thành phố chấp thuận nhằm bảo đảm tính hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ có quy mô lớn, mang tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương và chưa từng có tiền lệ thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Chính vì vậy, yêu cầu bắt buộc đặt ra đối với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn là quá trình nghiên cứu phải bảo đảm tính khoa học, không gây ra hiện tượng xói lở hay làm ảnh hưởng bất lợi đến khả năng thoát lũ cũng như việc cấp nước của các địa phương ở khu vực thượng lưu và hạ lưu.

Phương án đề xuất phải bảo đảm sự phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và không được chồng lấn với các dự án đã được cấp phép dọc theo tuyến sông.

Một nội dung đặc biệt được TP.Hà Nội yêu cầu làm rõ trong thông báo là công tác tận thu, quản lý và sử dụng sản phẩm thu hồi sau quá trình nạo vét.

Cụ thể, Tập đoàn Vingroup phải xác định rõ ràng vị trí, khối lượng, chủng loại vật liệu dự kiến thu hồi, nhu cầu sử dụng, địa điểm tập kết cùng phương án quản lý chi tiết.

Thành phố quán triệt cơ chế kiểm soát khối lượng và giá trị sản phẩm tận thu phải được xây dựng theo hướng công khai, minh bạch, bảo đảm hiệu quả kinh tế, không để thất thoát tài nguyên hay ngân sách nhà nước, đồng thời kiên quyết ngăn chặn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động nạo vét, cải tạo lòng sông để khai thác khoáng sản trái quy định.

Để nhanh chóng đưa chủ trương này vào thực tế, UBND TP.Hà Nội giao Sở Xây dựng làm cơ quan đầu mối hướng dẫn Tập đoàn Vingroup hoàn thiện hồ sơ, song song với việc đánh giá toàn diện các tác động của dự án đến hệ thống đê điều, công trình cầu đường bộ, đường sắt và các công trình thủy lợi có liên quan.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ nghiên cứu cơ chế, phương án quản lý nguồn thu từ sản phẩm tận thu và đánh giá hiệu quả kinh tế của các bên tham gia.

Các cơ quan chức năng phải khẩn trương hoàn thiện báo cáo để tham mưu UBND TP Hà Nội xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, thẩm quyền cũng như cơ chế triển khai dự án trước thời hạn ngày 25/10/2026.