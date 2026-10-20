Tập đoàn VinaLiving (VES) vay 64 tỷ đồng thâu tóm lại VinaLiving Holdings, lên kế hoạch chuyển sàn HoSE

Vay vốn nội bộ để khôi phục quyền chi phối tại VinaLiving Holdings

Ngày 14/10/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn VinaLiving (mã chứng khoán VES) thông báo đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng gần 6,4 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần VinaLiving Holdings (VLH) từ Công ty Cổ phần Đầu tư VLV. Giao dịch được thực hiện với mức giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị thương vụ đạt gần 63,99 tỷ đồng. Kết thúc giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VES tại VLH tăng lên mức 55% vốn điều lệ. Cùng ngày thực hiện giao dịch, Hội đồng quản trị VES đã phê duyệt phương án vay vốn 64 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Đầu tư Cửu Long Xanh (CLXI) với lãi suất 5%/năm và kỳ hạn 12 tháng. Mục đích sử dụng vốn được ghi nhận là bổ sung kinh phí hoạt động cho công ty.

Đây là lần thứ hai trong năm 2026 VES thiết lập quyền chi phối đối với doanh nghiệp bất động sản thuộc hệ sinh thái VinaCapital này. Trước đó, vào tháng 1/2026, VES đã giải ngân toàn bộ 404,19 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để mua hơn 40,4 triệu cổ phần VLH từ VLV. Tỷ lệ sở hữu thời điểm đó đạt 51% trên tổng vốn điều lệ 792,52 tỷ đồng của VLH. Giao dịch này giúp VLH chính thức trở thành công ty con của VES kể từ ngày 30/01/2026. Tuy nhiên, đến ngày 20/05/2026, Hội đồng quản trị VES ra quyết định không tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành riêng lẻ do VLH tổ chức. Quyết định này khiến tỷ lệ sở hữu của VES bị pha loãng xuống dưới 50%, dẫn đến việc VLH không còn là công ty con từ ngày 23/06/2026.

Phương án mua lại cổ phần để khôi phục quyền kiểm soát đã được các cổ đông của VES thông qua vào ngày 22/09 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Tờ trình của ban điều hành nêu rõ mục tiêu nâng tỷ lệ sở hữu tại VLH từ dưới 50% lên tối đa 55% phục vụ việc tái cấu trúc nội bộ, tập trung quyền sở hữu và quản lý. Các đối tác chuyển nhượng được xác định gồm VLV, CLXI và cá nhân ông Võ Phạm Trọng Hiền.

Nghị quyết của cổ đông quy định giá mua không được vượt quá giá trị sổ sách của VLH, thời hạn hoàn tất giao dịch kéo dài đến hết tháng 6/2027. Hội đồng quản trị được cấp quyền vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc bên có liên quan để tài trợ cho thương vụ. Trong quá trình biểu quyết, biên bản kiểm phiếu ghi nhận ông Brook Colin Taylor, ông Đỗ Chí Hiếu và ông Trần Thanh Hải là những người có liên quan đến VLV, trong khi bà Hồ Thị Mỹ Diễm là người có liên quan của CLXI. Nhóm cổ đông có quyền lợi liên quan này không được tham gia biểu quyết đối với nội dung giao dịch tương ứng.

Hành trình đổi chủ, tái cơ cấu và tham vọng chuyển sàn niêm yết

Thương vụ thâu tóm VinaLiving Holdings là kết quả của quá trình thay máu cổ đông và tái cấu trúc toàn diện tại VES. Cơ cấu sở hữu của VES đã thay đổi hoàn toàn sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ kết thúc vào giữa tháng 1/2026. Công ty đã phát hành thành công hơn 40,4 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho ba nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, qua đó nâng quy mô vốn điều lệ từ 90,08 tỷ đồng lên 494,3 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông lớn xuất hiện ba gương mặt mới gồm ông Lâm Di Linh nhận 15,8 triệu cổ phiếu, tương đương 32% vốn; ông Brook Colin Taylor nhận 12,6 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 25,49%; và bà Hồ Thị Mỹ Diễm nhận 12 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 24,29%. Cả ba cá nhân này đều chưa từng sở hữu cổ phiếu VES trước đợt phát hành. Việc phân phối cổ phần cho hai cá nhân có quốc tịch nước ngoài đã đẩy tỷ lệ sở hữu của khối ngoại tại VES lên mức 49,78%.

Trước khi mang tên Tập đoàn VinaLiving, doanh nghiệp có tiền thân là Công ty Cổ phần Điện 3 thành lập năm 2004, sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước tái cơ cấu rất mờ nhạt. Đến cuối năm 2025, công ty chỉ còn duy trì một nhân sự và có 407 cổ đông. Lợi nhuận 23,4 tỷ đồng đạt được trong năm 2025 chủ yếu đến từ thương vụ thanh lý khu đất 740C Nguyễn Kiệm tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh với giá 51,2 tỷ đồng. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ cũ do ông Võ Thanh Vinh làm Chủ tịch đã chính thức được thay thế vào tháng 4/2025. Cá nhân ông Vinh sau đó cũng bán toàn bộ 446.000 cổ phiếu, tương đương 4,95% vốn.

Bộ máy điều hành và quản trị mới của VES được kiện toàn trong năm 2026. Vào tháng 3, ông Đỗ Chí Hiếu, người đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VinaLiving Holdings, được bổ nhiệm làm Giám đốc VES. Đến tháng 4, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua quyết định đổi tên công ty thành Tập đoàn VinaLiving và bầu ra Hội đồng quản trị mới. Bà Hồ Thị Mỹ Diễm được bầu làm Chủ tịch, các thành viên khác bao gồm ông Đỗ Chí Hiếu, ông Trần Thanh Hải và bà Lê Thanh Nguyên An. Ban Kiểm soát của công ty cũng được cơ cấu lại với sự tham gia của các nhân sự đến từ quỹ VinaCapital.

Trong năm tài chính 2026, Tập đoàn VinaLiving đặt mục tiêu đạt 250 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Nguồn thu cốt lõi được kỳ vọng đến từ việc khai thác các dự án bất động sản do VinaLiving Holdings quản lý như Salacia Villas Phú Mỹ và Maia Quy Nhơn Beach Resort. Cùng với mục tiêu kinh doanh, ban lãnh đạo công ty cũng đặt kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ hệ thống UPCoM sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) trong khoảng thời gian từ quý 2 đến quý 3 năm 2027.