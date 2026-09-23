Tập đoàn Việt Phương xin thăm dò mỏ vàng ở khu vực Phước Sơn
Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) vừa có thông báo, Tập đoàn Việt Phương là tổ chức, cá nhân được lựa chọn để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản quặng vàng thuộc các xã Khâm Đức, xã Phước Năng (TP Đà Nẵng).
Bộ NN&MT cũng lưu ý, khoáng sản vàng thuộc Danh mục khoáng sản chiến lược, quan trọng của Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, được ban hành tại Quyết định số 3792/QĐ-BNNMT ngày 17-9-2025. Do đó, Tập đoàn Việt Phương phải bổ sung đầy đủ các tài liệu theo quy định. Trong đó, doanh nghiệp phải cung cấp báo cáo tình hình hoạt động khoáng sản (nếu có), nêu rõ việc chấp hành pháp luật về địa chất và khoáng sản, tình trạng vi phạm, xử lý vi phạm trong 5 năm gần nhất, kèm các tài liệu chứng minh theo quy định. Đồng thời phải cung cấp thông tin về địa chỉ chế biến sâu khoáng sản quặng vàng thuộc các xã Khâm Đức, xã Phước Năng theo quy định.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tap-doan-viet-phuong-xin-tham-do-mo-vang-o-khu-vuc-phuoc-son-post358341.html