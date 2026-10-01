Tập đoàn văn phòng phẩm Nhật Bản chuẩn bị 180 triệu USD để thâu tóm ‘vua bút bi’ Thiên Long

Thiên Long hiện nắm giữ khoảng 60% thị phần bút viết tại Việt Nam

Bơm vốn qua pháp nhân Singapore để hiện thực hóa thương vụ

Theo thông tin từ hồ sơ công bố trên cổng thông tin EDINET (Nhật Bản), Tập đoàn Kokuyo đã chính thức phê duyệt khoản đầu tư trị giá 28 tỷ yen vào Synergy Investing ASIA Pte. Ltd. -công ty con do Kokuyo nắm giữ 100% vốn điều lệ, có trụ sở tại Singapore.

Pháp nhân tại Singapore này được thành lập vào giữa tháng 12/2025 với mức vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn 1 đô la Singapore. Vai trò cốt lõi của Synergy Investing ASIA là đóng vai trò “trạm trung chuyển” dòng vốn để Kokuyo trực tiếp thực hiện các giao dịch mua cổ phần của Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG). Toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ do tập đoàn mẹ đăng ký, đảm bảo Kokuyo tiếp tục duy trì tỷ lệ quyền biểu quyết tuyệt đối 100% tại pháp nhân này.

Động thái rót vốn này diễn ra ngay sau khi thương vụ nhận được tín hiệu xanh từ cơ quan quản lý. Theo quyết định được Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia công bố hồi tháng 9, giao dịch giữa Synergy Investing Asia, Thiên Long An Thịnh, Tập đoàn Thiên Long và các cổ đông liên quan được xác định là tập trung kinh tế có điều kiện. Điều này cho phép giao dịch được thực hiện nhưng các bên phải đáp ứng một số điều kiện do cơ quan quản lý đặt ra.

Chiến lược thâu tóm 65% cổ phần “vua bút bi” Việt Nam

Lộ trình thâu tóm Thiên Long của Kokuyo đã được vạch ra chi tiết theo hai bước chính. Kokuyo dự kiến mua lại 100% cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh - đơn vị đang nắm giữ 46,82% vốn điều lệ của Tập đoàn Thiên Long. Và tập đoàn Nhật Bản sẽ thực hiện chào mua công khai tối đa 18,19% cổ phần TLG đang lưu hành trên thị trường chứng khoán.

Nếu cả hai bước trên hoàn tất đúng như kế hoạch, tổng tỷ lệ sở hữu của Kokuyo tại Thiên Long sẽ nâng lên mức 65,01%, chính thức biến doanh nghiệp sản xuất bút bi lâu đời nhất Việt Nam thành công ty con của đại gia Nhật Bản.

Mặc dù có sự thay đổi lớn trong cơ cấu cổ đông chi phối, ban lãnh đạo hai bên khẳng định các hoạt động vận hành của Thiên Long vẫn tiếp tục diễn ra ổn định.

Mảnh ghép chiến lược trong tham vọng mở rộng tại ASEAN

Thương vụ sáp nhập giữa Kokuyo và Thiên Long được giới phân tích đánh giá là một trong những thương vụ M&A nổi bật nhất trong ngành hàng tiêu dùng và văn phòng phẩm tại Việt Nam.

Kokuyo là thương hiệu văn phòng phẩm hàng đầu tại Nhật Bản, vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam thông qua các sản phẩm vở kẻ ngang Campus. Trong chiến lược phát triển dài hạn, Kokuyo xác định Đông Nam Á (ASEAN) là thị trường trọng điểm thứ tư toàn cầu, bên cạnh các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.

Trong khi đó, Thiên Long thành lập từ năm 1981, hiện là “vua bút bi” tại Việt Nam khi nắm giữ tới khoảng 60% thị phần bút viết trong nước. Doanh nghiệp sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp với hơn 65.000 điểm bán trên toàn quốc cùng chuỗi nhà máy sản xuất hiện đại.

Tập đoàn Nhật Bản quyết định chọn con đường M&A thay vì tự mở rộng độc lập nhằm tận dụng ngay lập tức mạng lưới phân phối, năng lực sản xuất sẵn có và uy tín thương hiệu lâu đời của Thiên Long. Ngược lại, việc gia nhập hệ sinh thái Kokuyo được kỳ vọng sẽ giúp Thiên Long chuẩn hóa quy trình quản trị tinh gọn, tối ưu hóa chi phí vận hành và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia trong khu vực.

Trước thời điểm chuyển giao quyền kiểm soát cho đối tác Nhật Bản, Thiên Long vẫn duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng khả quan. Trong nửa đầu năm 2026, tập đoàn ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.354 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 315 tỷ đồng, hoàn thành gần 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Nền tảng tài chính lành mạnh, dòng tiền ổn định cùng thị phần vững chắc chính là lý do khiến Thiên Long trở thành "mục tiêu vàng" mà Kokuyo sẵn sàng chi ra hàng nghìn tỷ đồng để sở hữu.