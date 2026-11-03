Tập đoàn UAE chi 1,45 tỷ USD mua cổ phần dự án LNG lớn nhất Australia

Tập đoàn năng lượng XRG của Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) đã chính thức đạt thỏa thuận trị giá 1,45 tỷ USD để mua lại 16,67% cổ phần của tập đoàn Shell tại dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) North West Shelf của Australia.

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến quan trọng của nhà đầu tư Trung Đông vào lĩnh vực khí đốt Australia sau khi thương vụ thâu tóm trị giá 30 tỷ USD với tập đoàn Santos đổ vỡ hồi năm ngoái.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tổ hợp North West Shelf (nằm tại Karratha, bang Tây Australia) là cơ sở chế biến LNG lớn nhất Australia và là một trong những dự án dầu khí hàng đầu thế giới. Hiện nhà máy đang vận hành theo mô hình dịch vụ chế biến (tolling model), trong đó các nhà sản xuất trả phí để biến khí thô thành LNG.

Thương vụ mua lại 1/6 cổ phần từ Shell giúp XRG tiếp cận ngay cơ sở hạ tầng xuất khẩu khí đốt chiến lược mà không phải gánh chịu rủi ro và chi phí xây dựng nhà máy mới, đồng thời phục vụ mục tiêu đạt công suất từ 20 đến 25 triệu tấn LNG/năm vào năm 2035 để trở thành một trong 5 doanh nghiệp khí đốt hàng đầu thế giới.

Bên cạnh thị trường Australia, XRG đang ráo riết mở rộng quy mô năng lượng trên toàn cầu thông qua hàng loạt thương vụ lớn như ký thỏa thuận phát triển dự án LNG tại Argentina, hoàn tất thương vụ thâu tóm hãng sản xuất nhựa Covestro của Đức trị giá 11,7 tỷ euro (13 tỷ USD) và tăng tỷ lệ sở hữu tại nhà máy Rio Grande ở bang Texas (Mỹ).

Ông Mohamed Al Aryani, Chủ tịch phụ trách mảng Khí đốt Quốc tế của XRG, khẳng định thương vụ mua lại North West Shelf đóng vai trò then chốt trong việc cân bằng giữa thúc đẩy xuất khẩu và bảo đảm nhu cầu nội địa. Việc tiếp tục rót vốn vào dự án sẽ duy trì nguồn cung khí đốt ổn định cho thị trường Australia nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt năng lượng, củng cố an ninh năng lượng khu vực và tạo thêm việc làm cho địa phương.

Hiện liên danh North West Shelf do Woodside làm đơn vị vận hành (nắm 33% cổ phần), phần còn lại thuộc về Shell, Chevron, BP cùng hai tập đoàn Nhật Bản là Mitsui và Mitsubishi. Thương vụ giữa XRG và Shell đang chờ sự phê duyệt chính thức từ Ủy ban Kiểm soát Đầu tư Nước ngoài Australia (FIRB).