Tập đoàn tỷ phú Trần Đình Long gửi thông điệp bất ngờ đến "đồng nghiệp cũ"

"Đồng nghiệp cũ ơi, ứng tuyển lại cùng nhà thép thôi nào” là chính sách tiếp nhận trở lại những người lao động từng nghỉ việc tại doanh nghiệp, vừa được Tập đoàn Hoà Phát phát đi.

Theo đó, từ ngày 1/7/2026, quy trình ứng tuyển trở lại được đơn giản hóa nhằm tạo thuận lợi cho người lao động có nguyện vọng quay về làm việc.

Tuy vậy, người cũ cũng phải đáp ứng một số điều kiện cơ bản, như phải nghỉ việc tối thiểu 6 tháng, không bị sa thải hoặc kỷ luật nghiêm trọng, đồng thời mới nghỉ việc tại công ty không quá một lần.

Chính sách mở lại cơ hội cho lao động cũ diễn ra trong bối cảnh Thép Hòa Phát Dung Quất tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất và triển khai các dự án mới tại Quảng Ngãi.

Hòa Phát lên kế hoạch tuyển dụng 2.000 nhân sự trong năm 2026, tập trung vào nhiều vị trí thuộc khối kỹ thuật, vận hành và các ngành nghề liên quan.

Trong đó, nhu cầu tuyển nhân viên cơ khí và nhân viên điện lên tới khoảng 900 chỉ tiêu. Ngoài ra, còn tuyển 300 nhân sự thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và khoảng 500 vị trí dành cho lao động phổ thông chưa có tay nghề.

Tính đến nay, Thép Hòa Phát Dung Quất đã tạo việc làm cho hơn 17.000 lao động, trong đó trên 80% là người Quảng Ngãi.

Một trong những động lực thúc đẩy nhu cầu nhân sự là dự án Nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, công suất thiết kế 700.000 tấn/năm.

Tại thời điểm cuối tháng 10/2026, dự án đã hoàn thành khoảng 80% tiến độ và dự kiến cung cấp sản phẩm ray cho thị trường từ quý II/2027.

Việc triển khai nhà máy mới đặt ra yêu cầu về đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật và nhân sự vận hành có khả năng tiếp nhận công nghệ.

Trong bối cảnh đó, nguồn lao động từng làm việc tại doanh nghiệp là một nhóm ứng viên có kinh nghiệm thực tế.

Trong quý 3, sản lượng bán hàng thép xây dựng và thép cuộn chất lượng cao đạt hơn 1,3 triệu tấn, tăng 2% so với quý 2 và tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Phôi thép đạt 383.000 tấn, tăng 42% so với quý trước.

Thép cuộn cán nóng (HRC) đóng góp sản lượng lớn nhất, đạt trên 2 triệu tấn trong quý 3, tăng 8% so với quý 2 và 64% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thị trường xuất khẩu đóng góp 24,6% sản lượng. Hòa Phát đã xuất khẩu HRC tới 26 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tập đoàn còn cung cấp ra thị trường 228.000 tấn ống thép, 118.000 tấn tôn mạ và gần 64.500 tấn thép dự ứng lực.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, Hòa Phát sản xuất 10,7 triệu tấn thép thô, tăng 35% so với 9 tháng năm 2025. Sản lượng bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép đạt 10,3 triệu tấn, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thép xây dựng và thép cuộn chất lượng cao đạt hơn 4 triệu tấn, tăng 15%. Sản lượng phôi thép đạt 811.000 tấn, tăng 69%. HRC đạt 5,47 triệu tấn, tăng 59% và chiếm hơn một nửa tổng sản lượng bán hàng các sản phẩm thép Hòa Phát.

Với các sản phẩm thép hạ nguồn, Tập đoàn ghi nhận sản lượng ống thép đạt 681.000 tấn, tăng 9%; tôn mạ đạt hơn 307.000 tấn, giảm 4%; thép dự ứng lực đạt hơn 192.000 tấn, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2025.

Năng lực sản xuất thép thô của Tập đoàn Hòa Phát hiện đạt 16 triệu tấn mỗi năm, lớn nhất Đông Nam Á. Trong đó, trên 60% sản lượng là các loại thép chất lượng cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng, đường sắt.