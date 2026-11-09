Tập đoàn Trung Quốc thâu tóm đơn vị top 3 thị phần bình nước nóng tại Việt Nam

Ferroli ASEAN đổi nhận diện mới sau khi gia nhập “đại gia đình” Haier. Ảnh: Ferroli.

Tập đoàn Haier Smart Home (Trung Quốc) gần đây đã công bố hoàn tất mua lại 100% cổ phần của Ferroli ASEAN.

Động thái này đánh dấu việc một tập đoàn thiết bị gia dụng của Trung Quốc chính thức thâu tóm đơn vị đang nắm giữ thị phần top 3 trong ngành hàng bình nước nóng điện tại thị trường Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 23/10, hai bên đã hoàn tất việc ký kết các văn bản giao dịch theo hình thức trực tuyến.

Bên mua trong giao dịch này là Haier Smart Home, một doanh nghiệp đang niêm yết cổ phiếu trên ba sàn giao dịch là Thượng Hải, Hong Kong và Frankfurt.

Bên bán là Tập đoàn Ferroli, thương hiệu có xuất xứ từ Italy và là đơn vị cung cấp các giải pháp về hệ thống sưởi, nước nóng và khí hậu tại châu Âu.

Thực thể được giao dịch là Công ty TNHH Ferroli ASEAN (đại diện của Tập đoàn Ferroli tại khu vực Đông Nam Á). Đơn vị này đã có mặt tại thị trường Việt Nam hơn 20 năm, sở hữu nhà máy sản xuất đặt tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội).

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động, Ferroli ASEAN đã xây dựng một hệ thống khép kín từ sản xuất, bán hàng đến dịch vụ trên toàn quốc. Các dòng sản phẩm của công ty bao gồm bình nước nóng gián tiếp, bình nước nóng trực tiếp và máy bơm nhiệt.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, dòng máy nước nóng trực tiếp của Ferroli hiện đang dẫn đầu tại kênh phân phối cốt lõi lớn nhất của thị trường Việt Nam.

Ông Antonio Recinella, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ferroli, cho biết giao dịch này nằm trong kế hoạch chiến lược của tập đoàn nhằm tập trung nguồn lực vào mảng kinh doanh cốt lõi là hệ thống sưởi và điều hòa không khí.

Việc thoái vốn tại Đông Nam Á giúp Ferroli tăng tốc các hoạt động đổi mới và củng cố vị thế tại các thị trường quốc tế trọng điểm khác của họ.

Haier Smart Home xác định việc thâu tóm Ferroli ASEAN là bước đi trong chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh giải pháp điều hòa thông minh tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời xây dựng năng lực vận hành và thương hiệu nội địa trên toàn cầu.

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường gia dụng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, đặc biệt ngành hàng bình nước nóng đang duy trì đà tăng.

Haier dự kiến sử dụng vị trí địa lý của Việt Nam làm cơ sở để tiếp tục mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á khác, bao gồm Thái Lan và Philippines.

Ông Zheng Wei, Tổng Giám đốc mảng Sản phẩm Giải pháp Nước của Haier Smart Home, thông báo tập đoàn sẽ chia sẻ mười năng lực cốt lõi thuộc mảng giải pháp nước và điều hòa, kéo dài từ khâu nghiên cứu phát triển, chuỗi cung ứng, mua sắm đến dịch vụ hậu mãi, vào hoạt động của Ferroli ASEAN thời gian tới.

Sau khi hoàn tất sáp nhập, Haier Smart Home giữ nguyên hoạt động và toàn bộ đội ngũ nhân sự hiện tại của Ferroli ASEAN tại Việt Nam. Quá trình tích hợp và phát triển tiếp theo được đại diện lãnh đạo tập đoàn vạch ra theo một lộ trình gồm ba giai đoạn:

Thứ nhất, trong ngắn hạn, tập đoàn sẽ tập trung củng cố doanh số và mạng lưới bán hàng dựa trên nền tảng sẵn có của Ferroli ASEAN.

Thứ hai, trong trung hạn, các công nghệ mới hướng tới yếu tố tiết kiệm năng lượng và an toàn sẽ được đưa vào sản phẩm. Cụ thể, Haier sẽ trang bị công nghệ chống sốc (ShockProof) độc quyền của hãng lên toàn bộ các sản phẩm máy nước nóng Ferroli.

Theo đánh giá, công nghệ này phù hợp với hạ tầng tại nhiều hộ gia đình Việt Nam hiện vẫn sử dụng hệ thống điện cũ, thiếu chuẩn nối đất và có nguy cơ rò điện.

Đồng thời, hãng tiếp tục duy trì các yếu tố kỹ thuật đã tạo nên thị phần cho Ferroli ở phân khúc trung và cao cấp, bao gồm khả năng làm nóng nhanh và kiểm soát nhiệt độ ổn định.

Haier cũng lên kế hoạch giới thiệu thêm công nghệ lọc nước Skin Care Shower (đã được kiểm chứng tại thị trường Trung Quốc) nhằm tăng cường độ an toàn cho nguồn nước.

Thứ ba, trong dài hạn, Haier hướng tới việc phát triển một hệ sinh thái nghiên cứu, sản xuất và dịch vụ tại chỗ theo định hướng “In Vietnam, For Vietnam” (tại Việt Nam, vì Việt Nam).

Danh mục sản phẩm cũng sẽ được mở rộng từ máy nước nóng sang các mảng khác như lọc nước và điều hòa không khí, tạo thành một hệ sinh thái tích hợp giải pháp nước và không khí cho các hộ gia đình.

Thực tế, tập đoàn Haier đã hiện diện tại thị trường Việt Nam nhiều năm qua dưới hai thương hiệu là Haier và AQUA, đồng thời đã thiết lập được mạng lưới bán hàng và dịch vụ hậu mãi.

Thương vụ mua lại doanh nghiệp top 3 tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh mảng điều hòa của Haier Smart Home đang ghi nhận sự tăng trưởng tại nhiều khu vực.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 của Haier Smart Home, mảng điều hòa của hãng tại Trung Quốc có sự tăng trưởng ở cả kênh trực tuyến và ngoại tuyến; mảng không khí và nước tại Bắc Mỹ ghi nhận tăng trưởng mạnh; khu vực châu Âu đạt mức tăng trưởng hai con số.

Tại khu vực Nam Á, sản phẩm điều hòa Haier đã giữ vị trí số 1 tại thị trường Pakistan trong 19 năm liên tiếp, trong khi tại Nam Phi, hãng đứng đầu thị trường về bình nước nóng.

Việc hợp nhất 100% cổ phần Ferroli ASEAN được Haier dự tính sẽ là công cụ để doanh nghiệp này củng cố trực tiếp vị thế của mình tại thị trường Việt Nam và làm bàn đạp vươn ra khu vực Đông Nam Á rộng lớn hơn.