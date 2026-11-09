Tập đoàn Trung Quốc rót thêm 1.200 tỷ đồng vào nhà máy 10 ha ở Việt Nam

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, Công ty Ningbo Boway Alloy Material (Boway Alloy, mã chứng khoán 601137) đã thông qua kế hoạch đầu tư 335 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.200 tỷ đồng, để mở rộng cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Dự án được triển khai thông qua Công ty TNHH Vật liệu hợp kim bedra Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn thuộc hệ thống Boway, tại Khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Bắc Ninh. Nhà máy hiện hữu có diện tích khoảng 100.000 m², tương đương 10 ha.

Theo kế hoạch, dự án mở rộng sẽ bổ sung năng lực sản xuất 35.000 tấn vật liệu chức năng mỗi năm, tận dụng quỹ đất và nhà xưởng hiện có. Boway dự kiến lắp đặt khoảng 103 thiết bị sản xuất và phụ trợ, bao gồm hệ thống hợp kim hóa tự động, máy ép đùn, máy kéo thủy lực công suất lớn và dây chuyền đóng gói tự động.

Thời gian xây dựng dự kiến kéo dài 18 tháng, với mục tiêu đưa nhà máy mở rộng vào hoạt động trong tháng 6/2028.

Bên cạnh đó, Boway công bố kế hoạch tăng vốn tối đa 50 triệu USD cho công ty con tại Việt Nam, nâng vốn đăng ký từ 50 triệu USD lên tối đa 100 triệu USD. Đây là phương án cấp vốn cho dự án mở rộng, không phải khoản đầu tư cộng thêm ngoài tổng vốn 335 triệu nhân dân tệ.

Về hoạt động kinh doanh, bedra Việt Nam ghi nhận doanh thu 756,3 triệu nhân dân tệ trong 9 tháng đầu năm 2026, tương đương hơn 2.700 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng đạt 45,94 triệu nhân dân tệ, tương đương 176 tỷ đồng, gấp khoảng 2,5 lần lợi nhuận cả năm 2025.

Theo website chính thức, bedra có danh mục hơn 400 loại hợp kim, phục vụ các lĩnh vực như ô tô, đường sắt, đóng tàu, thiết bị y tế, điện tử và viễn thông 5G. Riêng hoạt động tại châu Á, doanh nghiệp công bố có 3 cơ sở sản xuất với tổng diện tích gần 229.000 m², sử dụng 848 lao động và sản lượng 52.900 tấn/năm.

Về nguồn gốc doanh nghiệp, thương hiệu bedra gắn với Berkenhoff, nhà sản xuất dây kim loại chính xác của Đức thành lập năm 1889. Tháng 9/2015, Boway Group của Trung Quốc mua lại 100% Berkenhoff từ quỹ Nexpert AG. Giá trị thương vụ không được công bố. Thời điểm chuyển nhượng, Berkenhoff có khoảng 440 lao động và doanh thu năm trước đạt khoảng 95 triệu euro, theo hãng luật CMS.

Kế hoạch mở rộng nhà máy tại Bắc Ninh đã được Hội đồng quản trị Boway thông qua, nhưng vẫn cần hoàn tất các thủ tục phê duyệt và đăng ký đầu tư liên quan.