Tập đoàn TNT lập doanh nghiệp dữ liệu 600 tỷ đồng, hướng tới tổ hợp dự án 10 tỷ USD

Thành lập pháp nhân mới và kế hoạch phát triển hạ tầng công nghệ tỷ đô

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT (mã chứng khoán TNT) vừa ban hành nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Data Center và AI Đà Nẵng (Danadata). Doanh nghiệp mới này sẽ hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các ứng dụng liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Quy mô vốn điều lệ của Danadata được chốt ở mức 600 tỷ đồng với cơ cấu gồm ba cổ đông sáng lập. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị TNT Nguyễn Gia Long đóng góp 307 tỷ đồng, nắm giữ 51,2% vốn điều lệ. Tập đoàn TNT góp 233 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 38,8%. Phần còn lại 60 tỷ đồng do ông Lưu Quang Minh, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc TNT góp vào, tương đương 10% vốn. Ông Minh cũng được ủy quyền làm người đại diện phần vốn góp của tập đoàn tại pháp nhân mới này.

Phương án thành lập Danadata với vốn 600 tỷ đồng vừa được thông qua sẽ thay thế cho kế hoạch 450 tỷ đồng trước đó. Quá trình làm thủ tục cho thấy các cổ đông sáng lập cần phải tăng quy mô vốn để đáp ứng tổng mức đầu tư dự kiến của dự án, kéo theo sự điều chỉnh tỷ lệ sở hữu giữa các bên. Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý trong thời hạn 90 ngày kể từ lúc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Danadata sẽ chính thức trở thành công ty liên kết của Tập đoàn TNT. Ban lãnh đạo tập đoàn yêu cầu người đại diện phải quản lý phần vốn góp theo nguyên tắc bảo toàn, phát triển vốn và kỳ vọng khoản đầu tư sẽ mang lại giá trị gia tăng trong trung và dài hạn.

Quyết định rót vốn lập doanh nghiệp công nghệ diễn ra ngay sau khi Tập đoàn TNT và đối tác Infrakey DC Parks LLC đến từ Mỹ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 19/09. Thỏa thuận này hướng đến việc nghiên cứu phát triển tổ hợp các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Theo kế hoạch, dự án sở hữu quy mô công suất lên đến 1.000MW, đòi hỏi quỹ đất khoảng 200ha với tổng mức đầu tư hạ tầng ước tính 10 tỷ USD khi hoàn thiện toàn bộ. Nguồn vốn khổng lồ này sẽ bao trùm các hạng mục từ đất đai, công trình dân dụng, tòa nhà, hạ tầng điện, trạm biến áp đến hệ thống cơ khí và làm mát. Trong đó, Infrakey sẽ chịu trách nhiệm về chuyên môn kỹ thuật, phương án tài chính và kết nối các đối tác quốc tế. Tập đoàn TNT đảm nhận vai trò điều phối tại Việt Nam từ khâu tìm kiếm địa điểm, làm việc với chính quyền đến đánh giá pháp lý và quy hoạch hạ tầng tiện ích.

Tái cơ cấu danh mục đầu tư và bức tranh tài chính phân hóa

Cùng thời điểm mở rộng sang mảng công nghệ dữ liệu, Tập đoàn TNT đang thực hiện nhiều giao dịch chuyển nhượng vốn tại các tổ chức khác để cơ cấu lại tài sản. Vào ngày 03/11, Hội đồng quản trị đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 4,6 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Cát Cam Việt Nam với tổng giá trị 46 tỷ đồng. Giao dịch này đưa tỷ lệ sở hữu của TNT tại doanh nghiệp mục tiêu tăng vọt từ 51% lên 96,1%. Ngược lại, vào cuối tháng 10, tập đoàn quyết định bán 5,1 triệu cổ phần tại Công ty Cổ phần Tài nguyên và Bất động sản Quảng Ninh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Đầu tư EG với tổng giá trị 51 tỷ đồng. Pháp nhân nhận chuyển nhượng do ông Nguyễn Gia Khoa, em ruột Chủ tịch Nguyễn Gia Long làm chủ sở hữu. Giao dịch này làm giảm tỷ lệ sở hữu của TNT tại công ty bất động sản từ 26,67% xuống còn 19,87%. Trước đó vào đầu tháng 10, TNT cũng thoái toàn bộ 15% vốn, tương đương 3 triệu cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Quản lý vốn và Khai thác Tài sản Thời cơ Việt Nam.

Việc liên tục tinh chỉnh các khoản đầu tư tài chính diễn ra khi bức tranh kinh doanh quý 3 của Tập đoàn TNT ghi nhận những số liệu suy giảm. Báo cáo tài chính cho thấy doanh nghiệp chịu mức lỗ ròng gần 14 tỷ đồng trong quý 3, trái ngược hoàn toàn với khoản lợi nhuận hơn 1,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính của khoản lỗ xuất phát từ việc doanh thu thuần bốc hơi 64%, lùi về mức hơn 75 tỷ đồng. Trong kỳ kế toán này, công ty không còn ghi nhận doanh thu quy mô lớn từ hoạt động kinh doanh cát nhập khẩu như năm trước. Nguồn thu chủ lực trong quý 3 phần lớn đến từ mảng xây lắp tại dự án trên địa bàn Đồng Nai.

Dù kết quả quý 3 kém khả quan, số liệu lũy kế chín tháng đầu năm của Tập đoàn TNT vẫn giữ được những điểm sáng nhờ sự tích lũy từ nửa đầu năm. Tổng doanh thu thuần chín tháng đạt hơn 357 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế lũy kế lại vươn lên mức gần 33 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần so với kết quả đạt được của cùng kỳ năm ngoái và vượt xa kế hoạch lợi nhuận được giao cho cả năm. Ban điều hành doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục rà soát lại toàn bộ danh mục đầu tư, tăng cường kỷ luật quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án hiện hữu để cải thiện biên lợi nhuận.