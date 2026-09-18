Ngày 16/9 tại Hà Nội, Tập đoàn Thành Công và Công ty Cổ phần Hạ tầng Năng lượng Xanh Việt Nam (VGX) ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ phương tiện điện hóa. Lễ ký kết diễn ra tại Tòa nhà Petrolimex, số 1 Khâm Thiên, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tập đoàn Thành Công, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và VGX.

Theo nội dung MOU, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo tính tương thích, an toàn và thuận tiện giữa các phương tiện điện hóa do Tập đoàn Thành Công phân phối với hệ thống trạm sạc của VGX. Hai bên cũng dự kiến nghiên cứu khả năng kết nối, tích hợp các nền tảng công nghệ để hỗ trợ quá trình sử dụng xe của khách hàng.

Tập đoàn Thành Công hợp tác VGX phát triển hạ tầng sạc cho xe điện

Một nội dung khác được đề cập là phát triển mạng lưới trạm sạc tại cơ sở hạ tầng thuộc hệ sinh thái và hệ thống phân phối của Tập đoàn Thành Công trên toàn quốc. Hai bên cũng định hướng xây dựng các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng sử dụng xe do Thành Công phân phối khi sạc tại hệ thống của VGX.

VGX được thành lập bởi liên doanh gồm Tập đoàn Petrolimex, Xuân Cầu Holdings và Selex Motors. Doanh nghiệp này tập trung phát triển hạ tầng năng lượng cho phương tiện điện, trong đó có mạng lưới trạm đổi pin và trạm sạc theo định hướng dùng chung.

Trong khi đó, Tập đoàn Thành Công cho biết đang từng bước chuyển dịch danh mục sản phẩm theo hướng điện hóa. Theo tài liệu, doanh nghiệp hiện có kinh nghiệm trong sản xuất, phân phối ô tô và sở hữu hệ thống phân phối trên toàn quốc.

Thành Công cho biết đang từng bước chuyển dịch danh mục sản phẩm theo hướng điện hóa

Điểm đáng chú ý trong thỏa thuận lần này là VGX định hướng phát triển mạng lưới hạ tầng năng lượng tại hàng nghìn cửa hàng xăng dầu và các điểm dừng nghỉ trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, MOU mới dừng ở việc xác lập định hướng hợp tác. Phạm vi triển khai cụ thể, mô hình hợp tác và các điều kiện thương mại vẫn đang được hai bên tiếp tục nghiên cứu, thống nhất.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT VGX, hệ thống hạ tầng được hai bên nghiên cứu hướng tới mô hình mở, phục vụ nhiều loại phương tiện và người dùng, thay vì giới hạn cho một thương hiệu.

Hai bên đối tác trao quà tặng

Với người sử dụng xe điện, việc mở rộng các điểm sạc có thể giải quyết một trong những vấn đề thực tế khi chuyển sang phương tiện điện hóa, đó là khả năng tiếp cận hạ tầng trong quá trình di chuyển. Dù vậy, hiệu quả thực tế của chương trình sẽ còn phụ thuộc vào số lượng trạm được triển khai, vị trí, công suất sạc cũng như mô hình vận hành sau khi các bên hoàn tất quá trình nghiên cứu.

Tập đoàn Thành Công cho biết hợp tác với VGX là một trong những bước triển khai định hướng chuyển đổi xanh của doanh nghiệp. MOU cũng là cơ sở để hai bên tiếp tục cụ thể hóa các nội dung liên quan đến hạ tầng sạc và năng lượng trong thời gian tới.