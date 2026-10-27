Tập đoàn TH kiến nghị giải pháp thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị ngành sữa

Ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH trình bày bài tham luận tại Hội nghị “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp - khu vực phía Bắc”

Trong hội nghị “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp - khu vực phía Bắc” tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH (đơn vị sở hữu thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILK), đã trình bày tham luận về ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển chuỗi giá trị ngành sữa.

Từ thực tiễn đầu tư, vận hành mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đại diện TH đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực và hạ tầng số, góp phần thúc đẩy ngành sữa Việt Nam phát triển hiện đại, xanh và bền vững.

KIÊN ĐỊNH VỚI CON ĐƯỜNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Theo định hướng từ Nhà sáng lập - Anh hùng Lao động Thái Hương, Tập đoàn TH lựa chọn phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và triết lý “Trân quý Mẹ Thiên nhiên” trong mọi hoạt động sản xuất và kinh doanh. Các dự án đầu tư của TH tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao, khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen vào nhau tạo ra những sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp với sản lượng và chất lượng theo chiều hướng phát triển bền vững và có lợi cho sức khỏe.

Hiện Tập đoàn TH đang sở hữu hơn 250 sản phẩm sữa, đồ uống và thực phẩm tốt cho sức khoẻ bên cạnh thương hiệu TH true MILK, vốn được hàng triệu người tiêu dùng tin yêu trong nhiều năm qua

Sau 17 năm phát triển, TH đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi bò sữa quy mô công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần đưa thương hiệu TH phát triển vị thế dẫn đầu trong phân khúc sữa tươi tại Việt Nam với hơn 50% thị phần. Tập đoàn cũng từng bước mở rộng hoạt động đầu tư ra quốc tế, trong đó có các dự án quy mô lớn tại Liên bang Nga và Úc, hướng tới đưa tri thức, kinh nghiệm và công nghệ và mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam ra thế giới.

Theo ông Ngô Minh Hải, khoa học công nghệ được ứng dụng xuyên suốt hoạt động sản xuất của TH. Tại các trang trại, hệ thống quản lý đàn bò gắn chip điện tử cho phép theo dõi liên tục tình trạng sức khỏe, vận động, lượng thức ăn tiêu thụ, sản lượng sữa và các chỉ số sinh học của từng cá thể. Công nghệ phối trộn khẩu phần ăn tự động, quản trị dinh dưỡng thông minh và thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) giúp tối ưu chăm sóc đàn bò, nâng cao hiệu quả chăn nuôi và chủ động nguồn giống chất lượng cao.

Hiện TH đang sở hữu đàn bò sữa hơn 75.000 con, với sản lượng sữa đạt khoảng 35 lít/con/ngày

Nhờ tự chủ nguồn nguyên liệu sữa tươi sạch dồi dào cùng quy trình công nghệ cao khép kín, các nhà máy chế biến và sản xuất sữa tươi sạch thuộc Tập đoàn TH đã cán mốc chế biến hơn 1 triệu lít sữa tươi/ngày, với sản lượng sữa trung bình của mỗi con bò sữa TH true MILK đạt khoảng 35 lít/con/ngày.

Song song với số hóa, TH cũng chú trọng chuyển đổi xanh và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Các giải pháp tự động hóa tưới tiêu, theo dõi độ ẩm đất, xử lý nước thải và sản xuất phân hữu cơ góp phần tối ưu nguồn lực, thúc đẩy tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp. Tập đoàn cũng triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp trên nền tảng SAP S/4HANA, từng bước nâng cao khả năng kết nối dữ liệu và hiệu quả điều hành.

Ông Ngô Minh Hải cho biết, những kinh nghiệm này cho thấy chuyển đổi số không chỉ là việc đưa công nghệ vào từng công đoạn riêng lẻ, mà cần được triển khai đồng bộ trong toàn bộ chuỗi giá trị. Khi dữ liệu được kết nối với mục tiêu sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm tác động môi trường, chuyển đổi số sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

NĂM NHÓM GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY NGÀNH SỮA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Từ thực tiễn hoạt động, Tập đoàn TH kiến nghị hoàn thiện chính sách theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào nông nghiệp công nghệ cao. Trọng tâm là rà soát quy định về khoảng cách an toàn trong chăn nuôi đối với các dự án đã hoàn thành trước khi Luật Chăn nuôi năm 2018 có hiệu lực, xem xét giải pháp công nghệ và môi trường phù hợp trên cơ sở vẫn bảo đảm tuân thủ các yêu cầu bảo vệ môi trường.

Ông Ngô Minh Hải cho biết tại TH, toàn bộ quy trình dinh dưỡng của đàn bò hơn 75,000 con được hệ thống hóa, giúp đảm bảo độ chính xác cao của khẩu phần và chế độ dinh dưỡng, tối ưu chi phí, nâng cao năng suất sữa, đảm bảo sức khỏe cho cả đàn

Bên cạnh đó, TH đề xuất mở rộng các cơ chế tín dụng ưu đãi, bảo lãnh vốn và chính sách thuế phù hợp cho hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tự động hóa và giảm phát thải. Tập đoàn cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hạ tầng dữ liệu nông nghiệp dùng chung, phát triển nhân lực số có năng lực về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và công nghệ sinh học; đồng thời hoàn thiện tiêu chuẩn, cơ chế tín dụng xanh và thị trường tín chỉ carbon để khuyến khích mô hình sản xuất tuần hoàn, phát thải thấp.

Các kiến nghị hướng tới mục tiêu tháo gỡ những rào cản về thể chế và nguồn lực, qua đó tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của chuỗi giá trị ngành sữa.

Từ kinh nghiệm triển khai tại doanh nghiệp, ông Ngô Minh Hải cho rằng phát triển nông nghiệp hiện đại cần được đặt trên nền tảng kết hợp giữa công nghệ, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm môi trường. Trong đó, chính sách đồng bộ, dữ liệu liên thông và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới là những điều kiện quan trọng để các mô hình nông nghiệp công nghệ cao được nhân rộng.

Với định hướng phát triển gắn cùng triết lý “trân quý Mẹ thiên nhiên”, nhà sản xuất sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam tiếp tục theo đuổi mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động đến môi trường và tạo sinh kế cho cộng đồng địa phương. Từ thực tiễn của doanh nghiệp, những kiến nghị tại hội nghị đã mang đến một góc nhìn về việc hoàn thiện chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, hướng tới một nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại và phát triển bền vững.