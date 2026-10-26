Tập đoàn Tân Á Đại Thành ủng hộ sản phẩm xây dựng nhà Đại đoàn kết tại Hà Nội

Đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao ủng hộ tại chương trình. Ảnh: Quang Thái

Tối 26-10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), UBND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố Hà Nội năm 2026” và vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho công tác an sinh trên địa bàn Thủ đô.

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là hoạt động tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026. Tại thời điểm chương trình kết thúc, Ban tổ chức đã tiếp nhận số tiền ủng hộ và đăng ký ủng hộ 77,2 tỷ đồng từ 160 tập thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm vào Quỹ "Vì người nghèo" thành phố.

Là một trong những đơn vị luôn tích cực tổ chức các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội và vì người nghèo trong thời gian qua, tại chương trình, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã ủng hộ các sản phẩm phục vụ xây dựng nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành Nguyễn Phương Anh chia sẻ: “Với Tân Á Đại Thành, trách nhiệm xã hội không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn. Chúng tôi quan niệm rằng, sự phát triển của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn liền với sự phát triển của cộng đồng và chất lượng cuộc sống của người dân”.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tiếp nhận ủng hộ và trao Thư cảm ơn các đơn vị, trong đó có đại diện Tập đoàn Tân Á Đại Thành. Ảnh: Quang Thái

Theo bà Nguyễn Phương Anh, triết lý “Lan tỏa phồn vinh” được Tân Á Đại Thành cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, từ đồng hành cùng Hà Nội trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đến chung tay giúp đỡ người dân vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống.

Mỗi năm, tập đoàn dành hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Tập đoàn mong muốn mỗi sự đóng góp không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực và cơ hội vươn lên cho những người cần được hỗ trợ.

Bà Nguyễn Phương Anh cho rằng, hỗ trợ trước mắt là cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống và có khả năng tự vươn lên. Vì vậy, Tân Á Đại Thành định hướng triển khai các hoạt động an sinh xã hội theo hướng đúng đối tượng, thiết thực, có tính liên tục và gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Bên cạnh việc chung tay cùng Hà Nội chăm lo cho các hộ gia đình khó khăn, Tân Á Đại Thành mong muốn tăng cường phối hợp với chính quyền và các tổ chức xã hội để xác định đúng nhu cầu hỗ trợ, ưu tiên những giải pháp có giá trị lâu dài, góp phần cải thiện điều kiện sống, bảo đảm nhu cầu thiết yếu và tạo thêm cơ hội phát triển cho người dân.

“Với Tân Á Đại Thành, hiệu quả của hoạt động an sinh không chỉ được đo bằng giá trị kinh phí hay số phần quà trao tặng, mà còn bằng những thay đổi tích cực trong cuộc sống của người thụ hưởng.

Mục tiêu cuối cùng là chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành, từ giúp đỡ trước mắt sang tạo nền tảng để các gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và từng bước vươn lên. Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi của triết lý “Lan tỏa phồn vinh” mà tập đoàn kiên trì theo đuổi”, bà Nguyễn Phương Anh bày tỏ.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai chia sẻ, mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là nghĩa cử cao đẹp, góp phần mang đến cơ hội, niềm tin và hy vọng cho những người còn khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cam kết tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn lực ủng hộ công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả.