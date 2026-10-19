Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển đề xuất nâng cấp sân bay Quảng Trị lên 4E

Ngày 19/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương chủ trì buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn T&T về tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, trong đó có Cảng hàng không Quảng Trị và Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Lăng giai đoạn 1.

UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn T&T nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Ảnh Hồng Mến

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án theo cam kết.

Yêu cầu xác định rõ mốc tiến độ dự án sân bay

Đối với dự án Cảng hàng không Quảng Trị, ông Bùi Hoàng Phương giao Sở Xây dựng đề ra các mốc thời gian cụ thể để hoàn thành dự án, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan liên quan.

Đáng chú ý, Tập đoàn T&T đề xuất nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên cấp 4E. Bên cạnh đó, doanh nghiệp kiến nghị nghiên cứu, bổ sung một số dự án vào định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh, gồm tổ hợp công nghiệp hàng không, trung tâm thương mại tự do, đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị sân bay Quảng Trị.

Chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển phát biểu tại buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tập đoàn T&T cũng đề xuất bổ sung nhà máy nhiệt điện Quảng Trị, các dự án điện gió, điện mặt trời vào quy hoạch; nghiên cứu dự án Nhà máy điện sinh khối Quảng Bình và Khu đô thị phía Đông TP Đông Hà (cũ).

Đối với các đề xuất nâng cấp sân bay cùng những dự án bất động sản, du lịch và sân golf, lãnh đạo tỉnh cho biết chủ trương là ủng hộ, kêu gọi đầu tư. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương án bảo đảm hiệu quả.

T&T đang triển khai nhiều dự án tại Quảng Trị

Theo báo cáo của Tập đoàn T&T, doanh nghiệp đang nghiên cứu, triển khai nhiều dự án tại Quảng Trị, gồm Cảng hàng không Quảng Trị, Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Lăng giai đoạn 1, Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải và Khu đô thị phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Cam Lộ.

Tập đoàn T&T đánh giá Quảng Trị có vị trí chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, đặc biệt tại khu vực động lực phía Nam tỉnh, tạo dư địa phát triển các dự án hạ tầng, năng lượng, đô thị và du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu kết luận.

Sau hai năm thi công, cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên ngày 15/10, chuẩn bị khai thác thương mại vào tháng 3/2027.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành của tỉnh Quảng Trị đã trao đổi, giải đáp một số kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời đề nghị nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng các dự án đang triển khai theo đúng cam kết.

Chủ tịch điều hành Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển cảm ơn sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các cơ quan liên quan; đồng thời cam kết sau khi các khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ tập trung thực hiện dự án bảo đảm chất lượng và tiến độ đã cam kết.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương giao Sở Tài chính làm đầu mối, phối hợp với các sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương cùng nhà đầu tư xử lý kịp thời các vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Đối với Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, ông Bùi Hoàng Phương yêu cầu Sở Xây dựng rà soát, thống nhất tiến độ thực hiện và trách nhiệm của các bên liên quan. Về đề xuất nâng cấp sân bay Quảng Trị từ cấp 4C lên cấp 4E, tỉnh ủng hộ chủ trương và sẽ phối hợp, đồng hành cùng doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Đối với các dự án bất động sản, du lịch và sân golf… tỉnh hoan nghênh, khuyến khích nhà đầu tư nghiên cứu, đề xuất phương án phù hợp.